Zé Geraldo e Ira! são atrações do Encontro Nacional de Motociclistas em Vargem Alta

Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, recebe neste fim de semana o 18º Encontro Nacional de Motociclistas, que terá dois dias de programação musical e gastronomia. Entre os destaques estão os shows nacionais de Zé Geraldo, na sexta-feira (18), e Ira! Acústico 20 Anos, no sábado (19). O evento acontece no Parque de Exposições Lair Alvarenga de Castro e tem entrada mediante doação de alimentos ou fralda geriátrica.





A programação começa na sexta-feira, a partir das 19h, com a abertura da praça de alimentação. A noite será embalada pelos shows de Dona Fran e Marcos Tadeu, além da apresentação de Zé Geraldo, atração nacional da primeira noite. O DJ Planeta também participa da programação nos intervalos.





No sábado, os shows começam às 15h. Sobem ao palco Ligação Direta, Ronnie Silveira, Texas Hammer e Jurassic Band, até a apresentação do Ira! Acústico 20 Anos, principal atração da noite.





O encontro reúne motociclistas de diferentes regiões do país e também é aberto a famílias e outros visitantes. O evento também terá praça de alimentação e atrações voltadas ao público motociclista.