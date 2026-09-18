Zé Geraldo e Ira! são atrações do Encontro Nacional de Motociclistas em Vargem Alta

Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, recebe neste fim de semana o 18º Encontro Nacional de Motociclistas, que terá dois dias de programação musical e gastronomia. Entre os destaques estão os shows nacionais de Zé Geraldo, na sexta-feira (18), e Ira! Acústico 20 Anos, no sábado (19). O evento acontece no Parque de Exposições Lair Alvarenga de Castro e tem entrada mediante doação de alimentos ou fralda geriátrica.
A programação começa na sexta-feira, a partir das 19h, com a abertura da praça de alimentação. A noite será embalada pelos shows de Dona Fran e Marcos Tadeu, além da apresentação de Zé Geraldo, atração nacional da primeira noite. O DJ Planeta também participa da programação nos intervalos.
No sábado, os shows começam às 15h. Sobem ao palco Ligação Direta, Ronnie Silveira, Texas Hammer e Jurassic Band, até a apresentação do Ira! Acústico 20 Anos, principal atração da noite.
O encontro reúne motociclistas de diferentes regiões do país e também é aberto a famílias e outros visitantes. O evento também terá praça de alimentação e atrações voltadas ao público motociclista.
Para quem viajar de outras cidades ou estados para participar do encontro, a organização vai disponibilizar camping coberto e gratuito no Ginásio Municipal Lair Rodrigues de Castro.
O espaço contará com chuveiros com água quente e será destinado aos motociclistas que desejarem permanecer em Vargem Alta durante os dois dias do evento.
O acesso ao encontro será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou uma fralda geriátrica. Segundo a organização, os produtos arrecadados serão destinados a uma ação social.
Sexta-feira (18), a partir das 19h:
Dona Fran
Marcos Tadeu
Zé Geraldo
DJ Planeta nos intervalos
Sábado (19), a partir das 15h:
Ligação Direta
Ronnie Silveira
Texas Hammer
Jurassic Band
Ira! Acústico 20 Anos
18º Encontro Nacional de Motociclistas de Vargem Alta
Data: 18 e 19 de setembro de 2026
Local: Parque de Exposições Lair Alvarenga de Castro – Vargem Alta (ES)
Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou fralda geriátrica
Camping: gratuito e coberto, no Ginásio Municipal Lair Rodrigues de Castro
Estrutura: chuveiros com água quente