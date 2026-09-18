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Zé Geraldo e Ira! são atrações do Encontro Nacional de Motociclistas em Vargem Alta

Evento acontece nos dias 18 e 19 de setembro, com shows nacionais, bandas locais, camping gratuito e entrada solidária
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 10:09

Zé Geraldo e Ira! são atrações do Encontro Nacional de Motociclistas em Vargem Alta
Zé Geraldo e Ira! são atrações do Encontro Nacional de Motociclistas em Vargem Alta Bruno Santos/ Folha Press; Bianca Amorim

Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, recebe neste fim de semana o 18º Encontro Nacional de Motociclistas, que terá dois dias de programação musical e gastronomia. Entre os destaques estão os shows nacionais de Zé Geraldo, na sexta-feira (18), e Ira! Acústico 20 Anos, no sábado (19). O evento acontece no Parque de Exposições Lair Alvarenga de Castro e tem entrada mediante doação de alimentos ou fralda geriátrica.


A programação começa na sexta-feira, a partir das 19h, com a abertura da praça de alimentação. A noite será embalada pelos shows de Dona Fran e Marcos Tadeu, além da apresentação de Zé Geraldo, atração nacional da primeira noite. O DJ Planeta também participa da programação nos intervalos.


No sábado, os shows começam às 15h. Sobem ao palco Ligação Direta, Ronnie Silveira, Texas Hammer e Jurassic Band, até a apresentação do Ira! Acústico 20 Anos, principal atração da noite.


O encontro reúne motociclistas de diferentes regiões do país e também é aberto a famílias e outros visitantes. O evento também terá praça de alimentação e atrações voltadas ao público motociclista.

Camping gratuito e entrada solidária

Para quem viajar de outras cidades ou estados para participar do encontro, a organização vai disponibilizar camping coberto e gratuito no Ginásio Municipal Lair Rodrigues de Castro.


O espaço contará com chuveiros com água quente e será destinado aos motociclistas que desejarem permanecer em Vargem Alta durante os dois dias do evento.


O acesso ao encontro será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou uma fralda geriátrica. Segundo a organização, os produtos arrecadados serão destinados a uma ação social.

Programação musical

Sexta-feira (18), a partir das 19h:

Dona Fran

Marcos Tadeu

Zé Geraldo

DJ Planeta nos intervalos


Sábado (19), a partir das 15h:

Ligação Direta

Ronnie Silveira

Texas Hammer

Jurassic Band

Ira! Acústico 20 Anos

Serviço

18º Encontro Nacional de Motociclistas de Vargem Alta


Data: 18 e 19 de setembro de 2026

Local: Parque de Exposições Lair Alvarenga de Castro – Vargem Alta (ES)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou fralda geriátrica

Camping: gratuito e coberto, no Ginásio Municipal Lair Rodrigues de Castro

Estrutura: chuveiros com água quente

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