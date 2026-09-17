Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Escritora Natália Timerman realiza palestra gratuita em Linhares
Palestra

Escritora Natália Timerman realiza palestra gratuita em Linhares

Autora de “Antes que apague” conversa com o público sobre as lembranças que ajudam a construir quem somos
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 18:18

Escritora e médica psiquiatra Natália Timerman
Escritora e médica psiquiatra Natália Timerman Instagram@nataliatimerman/alnereis

A escritora e médica psiquiatra Natália Timerman realiza, nesta sexta-feira (18), uma palestra gratuita sobre memória e esquecimento. A partir da pergunta “O que fica quando as lembranças começam a desaparecer?”, a autora conversa com o público às 19h, no Sesc Linhares.


Com o tema “Literatura entre memória e esquecimento”, Natália aborda questões como memória, identidade, afetos e as marcas que permanecem mesmo quando as lembranças se perdem. Durante o encontro, ela também utiliza como ponto de partida seu novo romance, “Antes que apague”, para aprofundar os assuntos discutidos.


O encontro faz parte do Circuito Sesc de Literatura e terá mediação de Carla Guerson. O evento é aberto ao público, e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Lets Events.

Serviço

Palestra “Literatura entre memória e esquecimento”

Local: Sesc Linhares – Linhares (ES)

Data: sexta-feira, 18 de setembro

Horário: 19h

Convidada: Natália Timerman

Mediação: Carla Guerson

Entrada: gratuita

Ingressos: disponíveis pela plataforma Lets Events

Veja Também 

Gabriela Ménier, Dalila Lubiana, Denise Moraes, Aurê Aguiar, a presidente da AJEB Nacional, Irislene Morato, e Gracinha Neves na Bienal de São Paulo

Coletânea do ES faz sucesso na Bienal do Livro de São Paulo

Filme do cabeça de teia acerta em relembrar o que fez o herói ser tão identificavel

“Homem-Aranha: Um Novo Dia”: Um acalento para os corações dos fãs de quadrinhos

Imagem de destaque

7 livros para ampliar conhecimentos e estimular o pensamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Livros Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PF apreende 140 kg de cocaína escondidos no casco de navio no Espírito Santo
140 kg de cocaína são encontrados em casco de navio no ES
Imagem de destaque
Flávio Bolsonaro não viajou aos EUA em setembro; imagens são de maio
Agência do Correios na Avenida Jerônimo Monteiro, Glória, Vila Velha
Greve dos Correios: veja cidades onde agências do ES aderiram à paralisação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados