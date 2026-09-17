Escritora Natália Timerman realiza palestra gratuita em Linhares

A escritora e médica psiquiatra Natália Timerman realiza, nesta sexta-feira (18), uma palestra gratuita sobre memória e esquecimento. A partir da pergunta “O que fica quando as lembranças começam a desaparecer?”, a autora conversa com o público às 19h, no Sesc Linhares.





Com o tema “Literatura entre memória e esquecimento”, Natália aborda questões como memória, identidade, afetos e as marcas que permanecem mesmo quando as lembranças se perdem. Durante o encontro, ela também utiliza como ponto de partida seu novo romance, “Antes que apague”, para aprofundar os assuntos discutidos.





O encontro faz parte do Circuito Sesc de Literatura e terá mediação de Carla Guerson. O evento é aberto ao público, e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Lets Events.