Chá de louro faz bem para quê? Conheça 8 benefícios da bebida

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 589 milhões de adultos vivem com a doença no mundo — e esse número pode atingir 853 milhões até 2050. Nesse contexto, o chá de louro pode ter efeitos positivos no controle dos níveis de glicose no sangue. Os compostos bioativos presentes nas folhas, como antioxidantes e polifenóis, podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, contribuindo para a regulação da glicose. Isso é favorável para pessoas com diabetes tipo 2, quando consumido regularmente e combinado com uma dieta equilibrada.