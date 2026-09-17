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Segurança

Homem é atacado por colega de trabalho no Terminal de Vila Velha

Vítima, de 34 anos, foi atingida com arma branca e deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria com perfuração próxima à axila

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 18:05

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

17 set 2026 às 18:05
Terminal de Vila Velha
Vítima de 34 anos foi atacado por colega de trabalho dentro do Terminal de Vila Velha Foto: Ricardo Medeiros

Um homem de 34 anos foi atacado por um colega de trabalho no Terminal de Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (17), quando retornava para casa. Segundo a Polícia Militar, ele deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria com uma perfuração próxima à axila. 


De acordo com a corporação, a vítima relatou a funcionários da unidade de saúde que tinha encerrado o turno de trabalho em um cerimonial e seguido para o Terminal. Ao chegar ao local, por volta das 2h50, teria sido abordado pelo colega de trabalho e golpeado com uma arma branca.


Após o episódio, os dois homens seguiram viagem na linha 567, segundo a Ceturb. A Polícia Militar informou que não teve contato direto com o homem, que já havia recebido alta quando os agentes chegaram ao hospital.  


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal, crime investigado somente mediante manifestação da vítima. 

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