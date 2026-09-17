Homem é atacado por colega de trabalho no Terminal de Vila Velha

Um homem de 34 anos foi atacado por um colega de trabalho no Terminal de Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (17), quando retornava para casa. Segundo a Polícia Militar, ele deu entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria com uma perfuração próxima à axila.





De acordo com a corporação, a vítima relatou a funcionários da unidade de saúde que tinha encerrado o turno de trabalho em um cerimonial e seguido para o Terminal. Ao chegar ao local, por volta das 2h50, teria sido abordado pelo colega de trabalho e golpeado com uma arma branca.





Após o episódio, os dois homens seguiram viagem na linha 567, segundo a Ceturb. A Polícia Militar informou que não teve contato direto com o homem, que já havia recebido alta quando os agentes chegaram ao hospital.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal, crime investigado somente mediante manifestação da vítima.