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Apreensão

140 kg de cocaína são encontrados em casco de navio no ES

Publicado em

17 set 2026 às 19:29
PF apreende 140 kg de cocaína escondidos no casco de navio no Espírito Santo
PF apreende 140 kg de cocaína escondidos no casco de navio no Espírito Santo Divulgação | PF

A Polícia Federal (PF) encontrou 140 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio que estava na área de fundeio, onde embarcações aguardam para atracar no porto, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). Segundo a corporação, a embarcação havia saído do Porto de Santos, em São Paulo, e seguiria para a Itália. 


A droga estava escondida na chamada caixa de mar, compartimento utilizado para a captação de água destinada à refrigeração dos motores. A fiscalização foi realizada após uma análise de risco relacionada ao transporte internacional de entorpecentes.


Durante uma inspeção subaquática, os agentes identificaram sinais de manipulação recente nas grades de proteção do compartimento. No local, foram encontradas cinco bolsas impermeáveis contendo o material.


A droga apreendida foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal para perícia. As investigações continuam para esclarecer como o entorpecente foi colocado na embarcação, identificar os responsáveis e apurar a origem e o destino da carga.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Corrida Vports e Aquathlon

Veja as interdições no trânsito de Vitória para provas esportivas neste domingo (20)

Publicado em 17/09/2026 às 20:49

Quem for circular por Vitória na manhã deste domingo (20) deve redobrar a atenção. A capital receberá duas provas esportivas — o Aquathlon e a Corrida VPorts — que vão provocar interdições de vias, fechamento de acessos e redução de faixas na Enseada do Suá e ao longo da Avenida Beira-Mar.


As alterações começam ainda de madrugada, a partir das 3h, e seguem até o meio da manhã. Equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) estarão distribuídas pelos principais pontos para orientar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.


Confira as mudanças previstas para cada prova:

Corrida inédita no Porto de Vitória e aquathlon, prova que combina natação e corrida, provocam bloqueios no trânsito. Confira a mudança das vias.
Corrida da Vports e prova de Aquathlon provocam mudanças na Av. Beira-Mar e na Enseada do Suá  Divulgação: Porto de Vitória
Aquathlon

As interdições relacionadas ao Aquathlon se concentram principalmente no entorno do Shopping Vitória e nos acessos à Ilha do Boi e à Curva da Jurema. A prova será realizada das 3h às 10h.


A largada e a chegada da prova serão realizadas na Rua Victor Civita, atrás do shopping, que ficará bloqueada durante o evento. A via é de mão única e desemboca na Rua Marília Scarton.


A Rua Marília Scarton também terá bloqueio no sentido de acesso à Avenida Américo Buaiz para quem sai da Ilha do Boi e da Curva da Jurema. Na altura do Monumento do Imigrante, ficarão fechados os acessos à Ilha do Boi, à Curva da Jurema e ao Shopping Vitória.


Com isso, motoristas que estiverem na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Centro-Camburi, e quiserem acessar o Shopping Vitória deverão utilizar a entrada sul, sob a Terceira Ponte, na primeira entrada depois da base tecnológica da Guarda Municipal, na Enseada do Suá.


Para sair da região da Ilha do Boi e da Curva da Jurema, a orientação é utilizar a Avenida José Miranda Machado, que margeia a Curva da Jurema e dá acesso à Avenida Américo Buaiz.


No restante do percurso do Aquathlon, não haverá alteração no fluxo de veículos. Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura da Caixa Econômica e antes do Palácio do Café, porém, os corredores ocuparão uma faixa no sentido Camburi. A Guarda orienta os motoristas a reduzir a velocidade ao passar pelo trecho.

Corrida VPorts 

As mudanças provocadas pela Corrida VPorts começam por volta das 5h, com fechamento de faixas na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, entre o Centro e Jesus de Nazareth, e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá. Todas as intervenções ocorrerão no sentido Centro-Camburi.


Às 6h30, horário previsto para a largada, a Rua Elias Miguel terá o sentido Centro-Camburi parcialmente interditado por cerca de 20 minutos.


Na Avenida Beira-Mar e na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, até a altura do HortoMercado, apenas uma faixa ficará liberada para o trânsito no sentido Centro-Camburi. As outras duas serão utilizadas pelos corredores.


No sentido contrário, em direção ao Centro, haverá uma invertão na altura da Arena Dom Bosco, já que uma das faixas será ocupada pelos atletas.


A previsão é que o fluxo na Beira-Mar volte ao normal às 9h, com o encerramento da corrida. Como rota alternativa, a Guarda recomenda que motoristas que saem de Cariacica, do Centro de Vitória, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Bento Ferreira utilizem as avenidas Vitória e Cézar Hilal.


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Erik Oakes.

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Camila Leão

Residente / [email protected]
Camila Leão
Polícia

Passageiro assalta taxista após viagem de São Mateus até Colatina

Publicado em 17/09/2026 às 19:48
Passageiro assalta taxista após viagem de São Mateus até Colatina
PM encontrou simulacro de arma de fogo perto do suspeito. Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 33 anos foi detido após roubar um taxista que o levou de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, até Colatina, no Noroeste, nesta quinta-feira (17). À Polícia Militar, o motorista relatou que o crime ocorreu no bairro Maria das Graças, já em Colatina. Segundo ele, o passageiro anunciou o assalto com uma arma de fogo e levou um celular e R$ 500.


De acordo com a PM, o suspeito foi localizado nas proximidades de uma residência. Perto do local, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo e uma bolsa com diversos objetos. 


Ainda segundo a corporação, o homem forneceu inicialmente uma identidade falsa aos policiais, mas depois informou seu nome real e confessou o roubo.


O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento e mais informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Motorista sai ileso após tombar caminhão na BR 101 em Anchieta

Publicado em 17/09/2026 às 18:37

Um caminhão tombou na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). O veículo ficou às margens da rodovia e não interditou o tráfego no trecho.


A Ecovias Capixaba informou que acionou equipes para atender a ocorrência e que o motorista saiu ileso.


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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Trânsito

Vídeo: câmera registra colisão entre carreta e moto que matou jovem em Castelo

Publicado em 17/09/2026 às 15:43

Imagens de uma câmera de segurança obtidas por A Gazeta registraram o momento da colisão entre uma carreta e uma motocicleta que resultou na morte de Tiago Gabriel Santos da Silva, de 24 anos, na noite desta quarta-feira (16), em Castelo, no Sul do Espírito Santo.


O vídeo (veja acima) mostra a carreta fazendo uma conversão à direita e atingindo a motocicleta, ocupada pelo piloto e por Tiago, que estava na garupa. Na ocorrência, o jovem ficou preso entre as rodas do semirreboque e morreu no local. O piloto da moto sofreu ferimentos leves.


Segundo a Polícia Militar, o piloto da moto relatou que estava parado no semáforo, na faixa da direita, quando ocorreu a colisão. Já o motorista da carreta informou que, após a abertura do sinal, iniciou uma conversão à direita para entrar em uma rua lateral e percebeu a batida depois de concluir a manobra.


Os dois condutores fizeram teste do etilômetro, com resultado negativo, foram ouvidos na delegacia e liberados. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Castelo.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
ES 080

Motociclista fica ferido em acidente com carro e caminhão em Colatina

Publicado em 17/09/2026 às 12:54
Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (17)
Leitor | A Gazeta
Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro e um caminhão na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 5h40 desta quinta-feira (17).

Segundo relato do caminhoneiro ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, ele seguia no sentido São Domingos do Norte quando o motociclista teria tentado ultrapassá-lo e colidido de frente com um carro que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o carro foi parar às margens da via, e a moto atingiu a grade de proteção do caminhão.

O motociclista foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. A reportagem tenta obter mais informações com a Polícia Militar.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Combate ao contrabando

PF apreende cigarros eletrônicos enviados do Paraná para Cachoeiro

Publicado em 17/09/2026 às 11:31
Passageiro de moto morre em acidente envolvendo carreta em Castelo
Passageiro de moto morre em acidente envolvendo carreta em Castelo Divulgação/ PF

A Polícia Federal apreendeu cigarros eletrônicos enviados de Irati, no Paraná para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (17) para combater o comércio ilegal do produto. 


Segundo a PF, a investigação começou com auxílio dos Correios, que identificaram o envio dos cigarros eletrônicos para o município capixaba.


Durante buscas em um endereço relacionado ao destinatário em Cachoeiro de Itapemirim, os policiais apreenderam os cigarros eletrônicos, além de um celular e uma máquina de cartão de crédito. O material foi encaminhado para perícia e deverá auxiliar no aprofundamento das investigações.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Asfalto cede perto da obra do Mergulhão de Camburi e causa lentidão em Vitória

Publicado em 17/09/2026 às 11:22
Aplicativo de navegação mostra lentidão causada após asfalto ceder
Aplicativo de navegação mostra lentidão causada após asfalto ceder Google Maps e Leitor A Gazeta

Parte do asfalto cedeu na manhã desta quinta-feira (17), nas proximidades da obra do Mergulhão de Camburi, na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O problema provocou lentidão no trânsito da região, conforme mostraram aplicativos de navegação (veja acima)


Segundo a Prefeitura de Vitória, a equipe responsável pela obra acionou o reparo e aguardava a chegada de um caminhão com massa asfáltica. 


A Guarda Municipal esteve no local e isolou a área afetada como medida preventiva. O trânsito foi reorganizado e fluiu por uma faixa de circulação, com sinalização no trecho. O pavimento foi recomposto e o serviço foi concluído às 12h. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Guarda recuperou veículo

Motorista é rendido e tem carro, celular e carteira roubados na Mata da Praia

Publicado em 17/09/2026 às 10:31
Veículo foi recuperado no bairro Santa Martha poucas horas após o assalto.
Vítima foi rendida durante a madrugada e o veículo foi recuperado em Santa Martha poucas horas após o crime. Divulgação/GCMV


Um homem foi assaltado no bairro Mata da Praia, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (16). O suspeito roubou o carro da vítima após tomar seu celular e sua carteira. O crime aconteceu às 2h da madrugada. 


Poucas horas depois, o veículo foi localizado no bairro Santa Martha, a cerca de 4 quilômetros do local do assalto. A recuperação foi possível após a vítima acionar o Ciodes pelo número 190. Com as informações, a Guarda Civil Municipal utilizou o sistema de monitoramento por câmeras para rastrear o trajeto do carro. 


O veículo foi encontrado abandonado, sem o suspeito, e levado a um pátio do Detran. Até o momento, o autor do crime não foi identificado. 


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Camila Leão

Residente / [email protected]
Camila Leão
Tragédia

Feirante de Guarapari morre atropelado por van na BR 101 em Anchieta

Publicado em 17/09/2026 às 09:23
José Aguilar Vieira, de 80 anos, morreu atropelado por uma van na BR 101 em Anchieta
José Aguilar Vieira, de 80 anos, morreu atropelado por uma van na BR 101 em Anchieta Divulgação

Um idoso de 80 anos, identificado como Jose Aguilar Vieira, conhecido como "Zé Lebre", morreu após ser atropelado por uma van na noite de quarta-feira (16), na localidade de Jabaquara, no km 355 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito SantoSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 19h05. 


O veículo envolvido no atropelamento era uma Renault Master Minibus L3. Jose era natural de Anchieta e, mesmo aposentado, atuava como feirante em Guarapari e gostava de estar diariamente no trabalho, segundo a família.


"Ele ia para a feira de segunda a sábado, chegava lá de ônibus às 7h30 e chegava em casa por volta das 19h30, há 40 anos. Ele havia acabado de chegar e foi atravessar a pista quando a van veio de Guarapari e o atingiu em cheio", contou o filho Josimar Vieira.


José morava sozinho, mas visitava a casa do filho diariamente. Nas redes sociais, moradores da região que conheciam José lamentaram a perda. "Que tristeza, todo dia eu passava pelo senhor logo cedo", disse um comentário em uma publicação.


"Todos os dias ele andava com uma caixa no ombro e vendia as frutas e verduras dele na feira", relembrou outro internauta.


A perícia da Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. 


As circunstâncias do atropelamento não foram informadas pela PRF. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a perícia foi acionada e uma das faixas da rodovia precisou ser interditada. O tráfego foi totalmente liberado às 22h30. 


*Com informações da repórter Carol Leal, do G1es
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Passeio ciclístico interdita parcialmente vias de Vila Velha no sábado (19)

Publicado em 17/09/2026 às 07:21
​Vias da Praia da Costa terão interdição parcial para passeio ciclístico sábado (19)
​Vias da Praia da Costa terão interdição parcial para passeio ciclístico sábado (19) Crédito: Divulgação | PMVV

Ruas e avenidas de Vila Velha terão interdições parciais neste sábado (19) durante um passeio ciclístico com alunos do Colégio Messina, na região da Praia da Costa. A atividade será acompanhada pela Guarda Municipal.


O passeio começa às 8h, com saída do colégio, na Avenida Hugo Musso. Os participantes seguirão pela própria avenida, depois pela Rua Pará e pela Avenida Gil Veloso, até a Curva da Sereia, onde o evento será encerrado.


A interdição será feita de forma parcial durante a passagem dos ciclistas. Conforme o grupo avançar pelo percurso, os trechos serão liberados gradativamente para o trânsito de veículos.

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Redação de A Gazeta

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