140 kg de cocaína são encontrados em casco de navio no ES

A Polícia Federal (PF) encontrou 140 quilos de cocaína escondidos no casco de um navio que estava na área de fundeio, onde embarcações aguardam para atracar no porto, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). Segundo a corporação, a embarcação havia saído do Porto de Santos, em São Paulo, e seguiria para a Itália.





A droga estava escondida na chamada caixa de mar, compartimento utilizado para a captação de água destinada à refrigeração dos motores. A fiscalização foi realizada após uma análise de risco relacionada ao transporte internacional de entorpecentes.





Durante uma inspeção subaquática, os agentes identificaram sinais de manipulação recente nas grades de proteção do compartimento. No local, foram encontradas cinco bolsas impermeáveis contendo o material.





A droga apreendida foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal para perícia. As investigações continuam para esclarecer como o entorpecente foi colocado na embarcação, identificar os responsáveis e apurar a origem e o destino da carga.