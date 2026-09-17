Jovem é presa com 6,7 kg de maconha e caderno do tráfico em boate de Alegre

Uma jovem de 20 anos foi presa com 6,7 kg de maconha dentro de uma boate no distrito de Celina, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, ela estava no estabelecimento quando foi abordada após a corporação receber informações de que a suspeita estaria no local com drogas e que parte do material seria levada para Guaçuí, município vizinho.





Durante a ação, os policiais apreenderam aproximadamente 6,76 kg de maconha, além de uma porção de crack, uma balança de precisão, um celular, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 1.571 em dinheiro.





A jovem e o proprietário da boate, de 55 anos, foram encaminhados à Delegacia Regional de Alegre. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional.





O proprietário do estabelecimento foi ouvido e liberado. Conforme a Polícia Civil, não foram identificados elementos suficientes para prendê-lo em flagrante naquele momento.