Tite é apresentado no Botafogo e cita sintonia com projeto do clube: 'Ambição de crescimento'

Em seu primeiro contato, ele disse que pretende montar um time com a cara do clube e vai montar o esquema de acordo com o que tiver em mãos. "Eu brinco que a assinatura de um quadro não pode ser maior que o próprio quadro. Os protagonistas são os atletas. O ajuste que posso sintetizar é uma equipe equilibrada, que saiba trabalhar em transição, com posse, ou em velocidade", afirmou.