Jovem morre após ficar preso entre rodas de carreta em acidente em Castelo

Um jovem de 24 anos, identificado como Tiago Gabriel Santos da Silva, morreu após ficar preso entre as rodas de uma carreta durante um acidente na noite desta quarta-feira (16), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada.





Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com a carreta. O passageiro ficou preso entre os pneus do semirreboque do veículo.





O piloto da moto, segundo a PM, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele sofreu uma pequena escoriação no cotovelo e contou aos policiais que estava parado no semáforo da avenida, na faixa da direita, quando teria sido atingido pela carreta. O motociclista disse ainda que não se lembrava do que havia acontecido após a batida.





Já o motorista da carreta relatou aos policiais que também estava parado no semáforo e, após a abertura do sinal, iniciou uma conversão à direita para entrar em uma rua lateral. Depois de concluir a manobra, percebeu algo e acionou imediatamente os freios.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte de Tiago. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para retirar o corpo, que foi encaminhado à Seção de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.





A motocicleta estava com o licenciamento atrasado desde 2006 e foi removida para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), em Cachoeiro de Itapemirim.





O piloto da moto e o motorista da carreta fizeram teste do etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool. Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, eles foram ouvidos e liberados.





As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Castelo.