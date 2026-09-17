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Trânsito

Jovem morre após ficar preso entre rodas de carreta em acidente em Castelo

Tiago Gabriel Santos da Silva, de 24 anos, estava na garupa de uma moto quando ocorreu a batida; piloto e motorista da carreta foram ouvidos e liberados

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 11:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 set 2026 às 11:46
Garupa de moto morre em acidente envolvendo carreta em Castelo
Jovem na garupa de moto morre em acidente envolvendo carreta em Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem de 24 anos, identificado como Tiago Gabriel Santos da Silva, morreu após ficar preso entre as rodas de uma carreta durante um acidente na noite desta quarta-feira (16), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Esplanada.


Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com a carreta. O passageiro ficou preso entre os pneus do semirreboque do veículo.


O piloto da moto, segundo a PM, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele sofreu uma pequena escoriação no cotovelo e contou aos policiais que estava parado no semáforo da avenida, na faixa da direita, quando teria sido atingido pela carreta. O motociclista disse ainda que não se lembrava do que havia acontecido após a batida.


Já o motorista da carreta relatou aos policiais que também estava parado no semáforo e, após a abertura do sinal, iniciou uma conversão à direita para entrar em uma rua lateral. Depois de concluir a manobra, percebeu algo e acionou imediatamente os freios.


Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte de Tiago. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para retirar o corpo, que foi encaminhado à Seção de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante.


A motocicleta estava com o licenciamento atrasado desde 2006 e foi removida para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), em Cachoeiro de Itapemirim.


O piloto da moto e o motorista da carreta fizeram teste do etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool. Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, eles foram ouvidos e liberados.


As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Castelo.

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