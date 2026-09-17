Feirante de Guarapari morre atropelado por van na BR 101 em Anchieta

Um idoso de 80 anos, identificado como Jose Aguilar Vieira, conhecido como "Zé Lebre", morreu após ser atropelado por uma van na noite de quarta-feira (16), na localidade de Jabaquara, no km 355 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 19h05.
O veículo envolvido no atropelamento era uma Renault Master Minibus L3. Jose era natural de Anchieta e, mesmo aposentado, atuava como feirante em Guarapari e gostava de estar diariamente no trabalho, segundo a família.
"Ele ia para a feira de segunda a sábado, chegava lá de ônibus às 7h30 e chegava em casa por volta das 19h30, há 40 anos. Ele havia acabado de chegar e foi atravessar a pista quando a van veio de Guarapari e o atingiu em cheio", contou o filho Josimar Vieira.
José morava sozinho, mas visitava a casa do filho diariamente. Nas redes sociais, moradores da região que conheciam José lamentaram a perda. "Que tristeza, todo dia eu passava pelo senhor logo cedo", disse um comentário em uma publicação.
"Todos os dias ele andava com uma caixa no ombro e vendia as frutas e verduras dele na feira", relembrou outro internauta.
A perícia da Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.
As circunstâncias do atropelamento não foram informadas pela PRF. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a perícia foi acionada e uma das faixas da rodovia precisou ser interditada. O tráfego foi totalmente liberado às 22h30.