Mulher é sequestrada na porta de casa em Jardim da Penha e tem fotos apagadas

Uma mulher foi rendida por homens armados, obrigada a entrar em um carro e levada por ruas de Jardim da Penha, em Vitória, depois que os criminosos suspeitaram que ela estaria filmando eles. Durante o trajeto, um dos suspeitos apagou fotos do celular da vítima.





O caso aconteceu na noite de quarta-feira (16). Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, ela estava na porta de casa, em uma rua que considera tranquila, quando foi abordada pelo motorista de um Volkswagen T-Cross preto.





O homem apontou uma arma para ela e começou a gritar, perguntando se a jovem estaria filmando os criminosos. Ainda segundo a vítima, ele afirmou ser traficante.





Nervosa, a mulher negou que tivesse feito imagens e pediu desculpas. O homem, então, ordenou que ela entrasse no carro. A jovem pediu que ele levasse apenas o celular.





No entanto, a vítima foi obrigada a entrar no veículo sob a mira de uma arma. Segundo o relato, havia outros dois homens no banco traseiro. Um deles permaneceu apontando uma arma para a cabeça da mulher durante o trajeto.





Enquanto circulavam pelas ruas do bairro, o motorista deixou a arma sobre o colo e passou a mexer no celular da jovem. Ele apagou diversas fotos armazenadas no aparelho.

Em determinado momento, os criminosos mandaram a mulher descer do carro e devolveram o celular.





Quando os policiais militares a encontraram, a jovem estava bastante nervosa e com medo. Ela contou que os homens haviam ameaçado retornar e atirar nela.





Além do relato da vítima, moradores da região contaram aos policiais que haviam visto o mesmo T-Cross preto circulando pela rua.





Imagens de câmeras de videomonitoramento a que a PM teve acesso mostram pessoas se aproximando do veículo e saindo do carro carregando pacotes nas mãos.





Com base nas imagens, os policiais conseguiram localizar o T-Cross abandonado em outra rua de Jardim da Penha. O veículo não possuía restrições e, segundo a polícia, pertence a uma loja de carros.





A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Qualquer informação pode ser repassada de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site (clique aqui) ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.