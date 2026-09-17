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Mistério em VItória

Mulher é sequestrada na porta de casa em Jardim da Penha e tem fotos apagadas

Vítima foi obrigada a entrar no veículo sob a mira de uma arma. Depois, teve diversas fotos do celular apagadas pelo criminoso

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 08:40

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 set 2026 às 08:40
Mulher é sequestrada em Jardim da Penha
CArro usado em sequestro foi abandonado em outra rua de Jardim da Penha Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher foi rendida por homens armados, obrigada a entrar em um carro e levada por ruas de Jardim da Penha, em Vitória, depois que os criminosos suspeitaram que ela estaria filmando eles. Durante o trajeto, um dos suspeitos apagou fotos do celular da vítima. 


O caso aconteceu na noite de quarta-feira (16). Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, ela estava na porta de casa, em uma rua que considera tranquila, quando foi abordada pelo motorista de um Volkswagen T-Cross preto.


O homem apontou uma arma para ela e começou a gritar, perguntando se a jovem estaria filmando os criminosos. Ainda segundo a vítima, ele afirmou ser traficante.


Nervosa, a mulher negou que tivesse feito imagens e pediu desculpas. O homem, então, ordenou que ela entrasse no carro. A jovem pediu que ele levasse apenas o celular.


No entanto, a vítima foi obrigada a entrar no veículo sob a mira de uma arma. Segundo o relato, havia outros dois homens no banco traseiro. Um deles permaneceu apontando uma arma para a cabeça da mulher durante o trajeto.


Enquanto circulavam pelas ruas do bairro, o motorista deixou a arma sobre o colo e passou a mexer no celular da jovem. Ele apagou diversas fotos armazenadas no aparelho.

Em determinado momento, os criminosos mandaram a mulher descer do carro e devolveram o celular.


Quando os policiais militares a encontraram, a jovem estava bastante nervosa e com medo. Ela contou que os homens haviam ameaçado retornar e atirar nela.


Além do relato da vítima, moradores da região contaram aos policiais que haviam visto o mesmo T-Cross preto circulando pela rua.


Imagens de câmeras de videomonitoramento a que a PM teve acesso mostram pessoas se aproximando do veículo e saindo do carro carregando pacotes nas mãos.


Com base nas imagens, os policiais conseguiram localizar o T-Cross abandonado em outra rua de Jardim da Penha. O veículo não possuía restrições e, segundo a polícia, pertence a uma loja de carros.


A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Qualquer informação pode ser repassada de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site (clique aqui) ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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