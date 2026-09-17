Homem é preso após apresentar CNH falsa na delegacia de Marilândia

Um homem foi preso em flagrante após apresentar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital falsa em uma delegacia de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele havia procurado a unidade para tratar de questões relacionadas à documentação de uma motocicleta.





Durante o atendimento, o policial solicitou um documento de identificação pessoal. O homem apresentou pelo celular uma CNH digital em nome de R.G.M. (a corporação divulgou apenas as iniciais). De acordo com a Polícia Civil, consultas aos sistemas oficiais não confirmaram a autenticidade da carteira, e novas diligências foram realizadas para esclarecer a situação.





Ainda segundo a polícia, os levantamentos apontaram que o homem já havia sido preso em outras ocasiões e tinha cerca de dez registros por crimes cometidos no Espírito Santo e em Minas Gerais. Entre os casos estão ocorrências relacionadas ao uso de documento falso e estelionato. Ao todo, seriam cinco prisões anteriores.





Durante a ocorrência, também foram encontrados com o suspeito certificados de cursos que, segundo a Polícia Civil, apresentam indícios de falsidade. Em interrogatório, ele confessou ter utilizado o documento falso.





O homem foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal. Após a lavratura do flagrante, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.





O delegado Landulpho Lintz afirmou que o suspeito teria ido espontaneamente à delegacia acreditando que o uso do documento não seria descoberto.