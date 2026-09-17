Motorista é rendido e tem carro, celular e carteira roubados na Mata da Praia





Um homem foi assaltado no bairro Mata da Praia, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (16). O suspeito roubou o carro da vítima após tomar seu celular e sua carteira. O crime aconteceu às 2h da madrugada.





Poucas horas depois, o veículo foi localizado no bairro Santa Martha, a cerca de 4 quilômetros do local do assalto. A recuperação foi possível após a vítima acionar o Ciodes pelo número 190. Com as informações, a Guarda Civil Municipal utilizou o sistema de monitoramento por câmeras para rastrear o trajeto do carro.





O veículo foi encontrado abandonado, sem o suspeito, e levado a um pátio do Detran. Até o momento, o autor do crime não foi identificado.





*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.