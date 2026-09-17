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Parque aquático é condenado por prometer experiência com Ana Castela e entregar abraço

Indenização determinada foi de R$ 6.000; menina premiada em concurso afirma que contato com a cantora foi extremamente breve
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 10:12

Músicas de Ana Castela falam do estilo de vida rural ao som de batidas eletrônicas
Músicas de Ana Castela falam do estilo de vida rural ao som de batidas eletrônicas Reprodução/Instagram/@anacastelacantora

O Aquática American Park, de Águas de Lindóia (SP), foi condenado pela Justiça paulista a pagar uma indenização de cerca de R$ 6.000 a uma garota de 8 anos que ganhou um concurso cujo prêmio era uma "experiência especial" com a cantora Ana Castela.


Segundo a advogada Natália Ramos, que representa a família, a menina recebeu, no entanto, apenas um rápido abraço e uma fotografia.


"Ao invés da prometida experiência especial, o que efetivamente ocorreu foi um contato extremamente breve, resumido a poucos segundos, consistindo basicamente em um rápido abraço e uma fotografia", disse à Justiça a advogada.


O parque, que vai recorrer da sentença, disse à Folha que a obrigação assumida foi devidamente cumprida.


Na ação, a família afirmou que não houve "uma convivência mínima significativa, interação diferenciada, conversa, ou qualquer situação compatível com a expectativa criada pela campanha publicitária".


O post do concurso "Boiadeirinha do Aquática" dizia que as candidatas deveriam enviar fotos caracterizadas. As mais bem votadas ganhariam um par de ingressos para um show de Ana Castela e o direito de "viver uma experiência especial no camarim" da cantora.


"Já pensaram em viver uma experiência incrível e ficar pertinho da Ana Castela", dizia o post.


A propaganda assegurava também que, caso a vencedora fosse menor de idade, poderia levar um acompanhante para o encontro, mas não foi o que aconteceu. Segundo o processo, a menina foi separada da mãe e levada sozinha para o camarim.


"A discrepância entre a promessa divulgada e a realidade entregue foi tamanha que a autora do processo [a menina] saiu do encontro profundamente frustrada e emocionalmente abalada", disse a advogada na ação.


Ao condenar o parque, o juiz José Elias Themer afirmou que a experiência oferecida à vencedora do concurso não correspondeu à anunciada pelo parque.


"Após mobilizar participantes, obter engajamento do público e declarar a autora vencedora, a ré deixou de conferir tratamento compatível com a premiação anunciada", disse o magistrado na sentença.


A indenização de R$ 6 mil inclui os gastos que a família da menina teve para fantasiá-la de boiadeirinha e uma reparação por danos morais.


Procurado pela Folha, o parque enviou a seguinte nota:


"O Aquática Park informa que tomou conhecimento da decisão proferida nos autos e que irá recorrer pelos meios jurídicos cabíveis. A empresa entende que a obrigação assumida foi devidamente cumprida, inclusive conforme se verifica da própria narrativa apresentada pela autora em sua petição inicial, na qual relata a efetiva realização da experiência contratada, incluindo o acesso e o encontro/fotografia com a artista.


A empresa esclarece, ainda, que não cabe ao parque estabelecer ou delimitar o tempo de permanência ou de interação de cada cliente com a artista, uma vez que esse procedimento é definido pela própria artista e por sua equipe, de acordo com regras, organização e protocolos próprios de seu staff. O Aquática Park disponibilizou a experiência conforme anunciada e contratada, razão pela qual entende que não houve descumprimento da oferta e que a questão será devidamente discutida no recurso apresentado à Justiça."

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