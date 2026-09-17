Ed Sheeran perde mais de 200 mil seguidores no Instagram após remover Macklemore da turnê

Ed Sheeran perdeu mais de 200 mil seguidores nesta semana após Macklemore ser removido dos shows de abertura de sua turnê "Loop Tour" nos Estados Unidos. O fato ocorreu após o rapper fazer declarações pró-Palestina durante um show em Nova Jersey.

No início da semana, antes de Macklemore anunciar sua saída da turnê pelas redes sociais, o inglês possuía 47,6 milhões de seguidores. Atualmente, o número chegou a 47,3 milhões.

Sheeran fez uma publicação em seu Instagram explicando que a decisão havia sido tomada pelos produtores e que, apesar de ter uma opinião sobre o conflito entre Israel e Palestina, prefere não se manifestar publicamente sobre o assunto.

Além das críticas de internautas, muitos artistas se solidarizaram com Macklemore e criticaram a decisão de Sheeran. Entre eles estão Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham e a banda Beoga, que também estavam na turnê do artista, anunciaram que não participarão mais dos shows.

Roger Waters, ex-vocalista da banda Pink Floyd, também fez um pronunciamento nas redes sociais criticando o artista inglês e apoiando as declarações de Macklemore.