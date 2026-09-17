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Internacional

Ed Sheeran perde mais de 200 mil seguidores no Instagram após remover Macklemore da turnê

Rapper havia feito declarações a favor da Palestina após uma apresentação em Nova Jersey
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 09:53

Ed Sheeran diz que produtores tomam a decisão de remover Macklemore da turnê
Ed Sheeran diz que produtores tomam a decisão de remover Macklemore da turnê Kylie Cooper - 12.dez.25/Reuters / FolhaPress
Ed Sheeran perdeu mais de 200 mil seguidores nesta semana após Macklemore ser removido dos shows de abertura de sua turnê "Loop Tour" nos Estados Unidos. O fato ocorreu após o rapper fazer declarações pró-Palestina durante um show em Nova Jersey.
No início da semana, antes de Macklemore anunciar sua saída da turnê pelas redes sociais, o inglês possuía 47,6 milhões de seguidores. Atualmente, o número chegou a 47,3 milhões.
Sheeran fez uma publicação em seu Instagram explicando que a decisão havia sido tomada pelos produtores e que, apesar de ter uma opinião sobre o conflito entre Israel e Palestina, prefere não se manifestar publicamente sobre o assunto.
Além das críticas de internautas, muitos artistas se solidarizaram com Macklemore e criticaram a decisão de Sheeran. Entre eles estão Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham e a banda Beoga, que também estavam na turnê do artista, anunciaram que não participarão mais dos shows.
Roger Waters, ex-vocalista da banda Pink Floyd, também fez um pronunciamento nas redes sociais criticando o artista inglês e apoiando as declarações de Macklemore.
"Há dois tipos de pessoas neste mundo. Há aqueles que fazem a coisa certa -o rapper Macklemore seria uma delas- enquanto existem outros que são uns babacas, como você [referindo a Ed Sheeran] que fazem a coisa errada", disse Waters.

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