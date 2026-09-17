Homem é preso após Chow Chow com tumor ser resgatada em estado grave na Serra

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por maus-tratos após uma cadela da raça Chow Chow ser resgatada em estado grave de saúde de um apartamento na Praia da Baleia, na Serra, nesta quarta-feira (16). Segundo a Prefeitura da Serra, o animal estava na varanda do imóvel, com um grande tumor na região da vulva, diarreia e caquexia — perda acentuada de peso e massa muscular.





De acordo com a prefeitura, o imóvel já havia sido vistoriado cerca de um mês antes, quando o responsável pela cadela foi orientado a procurar atendimento veterinário e iniciar o tratamento. Na nova fiscalização, os agentes constataram que as recomendações não haviam sido seguidas e que o estado de saúde do animal havia piorado.





A fiscalização contou com apoio da Polícia Militar e de uma equipe da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).





Segundo o médico veterinário da Comissão de Bem-Estar Animal da Ales, João Victor Torres, a cadela estava em um ambiente com condições insalubres, com forte odor e espaço limitado. Ela utilizava uma fralda que, conforme o relato do profissional, estava suja de secreções, fezes e urina.





O veterinário também relatou que o animal apresentava escore corporal extremamente baixo, com costelas e coluna vertebral visíveis, além de um edema acentuado na região da vulva. No local, segundo ele, não foram encontrados ração, medicamentos ou documentos que comprovassem tratamento veterinário.





Ainda de acordo com João Victor Torres, o responsável informou que a cadela era alimentada com ovo e fígado cozidos e que ninguém morava no imóvel. Segundo o veterinário, o homem afirmou que o animal ficava sozinho no apartamento por tempo indeterminado.





"O responsável informou que o animal era alimentado com ovo e fígado cozidos e confirmou que ninguém habitava o imóvel, deixando a cadela sozinha no ambiente por tempo indeterminado", disse o médico veterinário.





O animal foi retirado do apartamento pelo Departamento de Bem-Estar Animal, com apoio da Polícia Militar, e encaminhado para atendimento veterinário. Durante a avaliação e os exames, foi identificado Tumor Venéreo Transmissível (TVT), doença que exige acompanhamento e tratamento especializado.





O responsável pela cadela foi levado à 3ª Delegacia Regional da Serra para os procedimentos cabíveis. Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que homem foi autuado em flagrante por maus-tratos e encaminhado ao sistema prisional.





Segundo a prefeitura, o caso segue em apuração e poderá resultar em medidas administrativas e criminais.