Após expulsão de turnê de Ed Sheeran, Macklemore doará US$ 1 milhão para a causa Palestina

O rapper americano Macklemore, 43, anunciou, nesta quarta-feira (16), que irá doar todo o cachê recebido nas duas noites em que abriu a turnê "Loop Tour", de Ed Sheeran, 35, nos Estados Unidos. O artista publicou uma nota no Instagram afirmando que irá beneficiar instituições que trabalham em prol da causa Palestina.

"Vou doar toda a quantia de US$ 1 milhão que ganhei com a Loop Tour, de Ed Sheeran, a seis organizações que trabalham diretamente para apoiar o povo palestino ", afirmou.

Ele ainda desafiou Robert Kraft, dono do Gillette Stadium, a fazer o mesmo. O empresário foi apontado como o responsável pelo afastamento de Macklemore da turnê. A equipe de Sheeran recebeu uma ligação do executivo dizendo que o rapper não estaria autorizado a se apresentar no estádio.

"Convido Robert Kraft a fazer uma doação do mesmo valor que a minha", escreveu. "Independentemente das nossas divergências, talvez possamos concordar em uma coisa: vidas palestinas merecem ser protegidas. Uma vida palestina não tem menos valor do que qualquer outra vida na Terra."

O rapper voltou a reiterar que a sua luta sempre foi pela causa Palestina. "Não é sobre mim, sobre a tour, sobre manchetes ou polêmicas. É sobre o direito do povo palestino à liberdade, dignidade e segurança em sua terra natal."

"Assinar um cheque é uma das formas menos custosas que tenho de demonstrar solidariedade. Faço isso porque posso e porque essas organizações estão fazendo o trabalho enquanto boa parte do mundo debate a situação", reforçou. " Mas a ajuda, sozinha, não resolve as condições que fazem com que ela seja necessária. Essa é uma injustiça criada pelo homem, e acredito que é preciso promover uma mudança política imediata."

Na legenda da publicação, ele listou as seis organizações que receberão as suas doações. Entre elas, está a UNRWA (Agência das Nações Unidas para Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, na sigla em inglês).

Na segunda-feira (14), Macklemore publicou, em seu Instagram, que foi retirado da turnê de Sheeran após ter dito, no palco, a frase "Free Palestine" ("Palestina Livre", em inglês), e declarado que as pessoas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia não haviam sido esquecidas.

Além de proibir o rapper a se apresentar no Gillette Stadium, Robert Kraft também teria procurado outros donos de estádios para boicotar a turnê caso Macklemore continuasse fazendo os shows de abertura.

Depois que o artista publicizou o assunto, outros músicos que se apresentariam na turnê de Sheeran anunciaram que não iriam mais subir ao palco do cantor britânico. Nomes como Finneas, irmão e parceiro criativo de Billie Eilish, Aaron Rowe, Lukas Graham e a banda Beoga se solidarizaram com o rapper e se colocaram à favor da Palestina.

Com a repercussão do caso, Ed Sheeran perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram. Logo depois do anúncio da saída de Macklemore, o cantor publicou um comunicado em suas redes explicando que a decisão havia sido tomada pelos produtores e que, apesar de ter uma opinião sobre o conflito entre Israel e Palestina, prefere não se manifestar publicamente sobre o assunto.