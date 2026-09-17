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Polêmica

Após expulsão de turnê de Ed Sheeran, Macklemore doará US$ 1 milhão para a causa Palestina

Macklemore era convidado de abertura da turnê 'Loop' pelos EUA e foi expulso após gritar 'Free Palestine' (Palestina Livre, em tradução literal) em show em Nova York.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 10:06

Após protestos pró-Palestina, Macklemore é retirado da abertura dos shows da turnê de Ed Sheeran
Após protestos pró-Palestina, Macklemore é retirado da abertura dos shows da turnê de Ed Sheeran Reprodução Instagram @macklemore / @teddyphotos
O rapper americano Macklemore, 43, anunciou, nesta quarta-feira (16), que irá doar todo o cachê recebido nas duas noites em que abriu a turnê "Loop Tour", de Ed Sheeran, 35, nos Estados Unidos. O artista publicou uma nota no Instagram afirmando que irá beneficiar instituições que trabalham em prol da causa Palestina.
"Vou doar toda a quantia de US$ 1 milhão que ganhei com a Loop Tour, de Ed Sheeran, a seis organizações que trabalham diretamente para apoiar o povo palestino ", afirmou.
Ele ainda desafiou Robert Kraft, dono do Gillette Stadium, a fazer o mesmo. O empresário foi apontado como o responsável pelo afastamento de Macklemore da turnê. A equipe de Sheeran recebeu uma ligação do executivo dizendo que o rapper não estaria autorizado a se apresentar no estádio.
"Convido Robert Kraft a fazer uma doação do mesmo valor que a minha", escreveu. "Independentemente das nossas divergências, talvez possamos concordar em uma coisa: vidas palestinas merecem ser protegidas. Uma vida palestina não tem menos valor do que qualquer outra vida na Terra."
O rapper voltou a reiterar que a sua luta sempre foi pela causa Palestina. "Não é sobre mim, sobre a tour, sobre manchetes ou polêmicas. É sobre o direito do povo palestino à liberdade, dignidade e segurança em sua terra natal."
"Assinar um cheque é uma das formas menos custosas que tenho de demonstrar solidariedade. Faço isso porque posso e porque essas organizações estão fazendo o trabalho enquanto boa parte do mundo debate a situação", reforçou. " Mas a ajuda, sozinha, não resolve as condições que fazem com que ela seja necessária. Essa é uma injustiça criada pelo homem, e acredito que é preciso promover uma mudança política imediata."
Na legenda da publicação, ele listou as seis organizações que receberão as suas doações. Entre elas, está a UNRWA (Agência das Nações Unidas para Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, na sigla em inglês).
Na segunda-feira (14), Macklemore publicou, em seu Instagram, que foi retirado da turnê de Sheeran após ter dito, no palco, a frase "Free Palestine" ("Palestina Livre", em inglês), e declarado que as pessoas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia não haviam sido esquecidas.
Além de proibir o rapper a se apresentar no Gillette Stadium, Robert Kraft também teria procurado outros donos de estádios para boicotar a turnê caso Macklemore continuasse fazendo os shows de abertura.
Depois que o artista publicizou o assunto, outros músicos que se apresentariam na turnê de Sheeran anunciaram que não iriam mais subir ao palco do cantor britânico. Nomes como Finneas, irmão e parceiro criativo de Billie Eilish, Aaron Rowe, Lukas Graham e a banda Beoga se solidarizaram com o rapper e se colocaram à favor da Palestina.
Com a repercussão do caso, Ed Sheeran perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram. Logo depois do anúncio da saída de Macklemore, o cantor publicou um comunicado em suas redes explicando que a decisão havia sido tomada pelos produtores e que, apesar de ter uma opinião sobre o conflito entre Israel e Palestina, prefere não se manifestar publicamente sobre o assunto.
Além de perder todos os artistas que fariam a abertura de seu show, o músico foi rechaçado por nomes como Roger Waters, ex-vocalista da banda Pink Floyd, e o ator Javier Bardem, que pediu boicote à turnê.

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