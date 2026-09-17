Flávio Bolsonaro não viajou aos EUA em setembro; imagens são de maio

Não é verdade que o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos no dia 13 de setembro, conforme vídeo publicado por um usuário no TikTok. O post cita trechos de reportagens do Metrópoles, da Folha de S.Paulo e da TVT News, publicadas em maio deste ano, quando o senador foi aos Estados Unidos e se encontrou com o presidente Donald Trump. O Comprova verificou as imagens no vídeo assim como as reportagens citadas, além das táticas utilizadas para manipular a opinião pública, principalmente no processo eleitoral.
O vídeo em questão alega que o candidato teria fugido para os Estados Unidos em busca de apoio de Trump após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça ter retirado o sigilo sobre os pagamentos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, principal investigado no Caso Master. No entanto, o Comprova esclarece que as informações no vídeo são descontextualizadas.
Uma das matérias citadas no post é ilustrada por imagens de uma entrevista do presidenciável em dezembro de 2025 a vários veículos de imprensa no Brasil; na ocasião, Flávio Bolsonaro vestia uma camisa polo verde.
Além disso, reportagens do UOL, da CNN Brasil e do O Globo informaram que o candidato ficou em Brasília após cancelar agenda de campanha que tinha em Presidente Prudente, no interior paulista, devido às fortes chuvas ocorridas em 13 de setembro.
Mesmo após concluir que o post era falso e Flávio não viajou para o exterior na data, o Comprova tentou contato com a assessoria de imprensa do senador, mas não houve retorno até a publicação desta checagem.
Apesar da conta ter 8.721 seguidores, o vídeo alcançou, até a tarde do dia 15 de setembro de 2026, 144,7 mil visualizações, 6.860 curtidas e 1.056 comentários. Entre as interações, diversos usuários demonstram acreditar na falsa fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos.
No Instagram, outro perfil, que possui a etiqueta “perfil gerado por IA”, replicou o vídeo e alcançou 5,9 mil visualizações e 293 comentários até a tarde do dia 15 de setembro, também com comentários de pessoas acreditando na veracidade da afirmação sobre a viagem.
Ambos os perfis verificados pelo Comprova publicam diversos conteúdos sobre temas de grande repercussão na política brasileira. O perfil do TikTok que primeiro postou o vídeo descontextualizado foi contatado, mas não houve resposta até a publicação desta verificação.
O vídeo analisado pelo Comprova utiliza táticas desinformativas, principalmente a descontextualização dos fatos e as falsas conexões, que, no período eleitoral, podem contribuir para polarizar o debate nas redes sociais.
O conteúdo também utiliza o apelo emocional ao vincular imagens de Flávio Bolsonaro, em maio, no Aeroporto de Guarulhos, e incentiva reações de rejeição ao candidato por parte do público ao serem usadas para ilustrar sua fuga para os EUA diante da repercussão do caso do Banco Master.
Fontes que consultamos: O Comprova utilizou ferramentas de busca reversa, como o Google Lens, para verificar a autenticidade das imagens da publicação, além de elencar quais as reportagens citadas e quando foram publicadas, como a do Metrópoles. Assim como entrou em contato com a assessoria do candidato.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: O Aos Fatos já havia checado que Flávio Bolsonaro não viajou aos Estados Unidos recentemente.
Investigação e verificação
Investigado por: Correio Braziliense e Programa de Residência do Projeto Comprova
Texto verificado por: A Gazeta, Correio do Estado, AFP, GZH e Programa de Residência do Projeto Comprova
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