Flávio Bolsonaro não viajou aos EUA em setembro; imagens são de maio

Não é verdade que o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos no dia 13 de setembro, conforme vídeo publicado por um usuário no TikTok. O post cita trechos de reportagens do Metrópoles, da Folha de S.Paulo e da TVT News, publicadas em maio deste ano, quando o senador foi aos Estados Unidos e se encontrou com o presidente Donald Trump. O Comprova verificou as imagens no vídeo assim como as reportagens citadas, além das táticas utilizadas para manipular a opinião pública, principalmente no processo eleitoral.





O vídeo em questão alega que o candidato teria fugido para os Estados Unidos em busca de apoio de Trump após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça ter retirado o sigilo sobre os pagamentos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, principal investigado no Caso Master. No entanto, o Comprova esclarece que as informações no vídeo são descontextualizadas.





Uma das matérias citadas no post é ilustrada por imagens de uma entrevista do presidenciável em dezembro de 2025 a vários veículos de imprensa no Brasil; na ocasião, Flávio Bolsonaro vestia uma camisa polo verde.





Além disso, reportagens do UOL, da CNN Brasil e do O Globo informaram que o candidato ficou em Brasília após cancelar agenda de campanha que tinha em Presidente Prudente, no interior paulista, devido às fortes chuvas ocorridas em 13 de setembro.





Mesmo após concluir que o post era falso e Flávio não viajou para o exterior na data, o Comprova tentou contato com a assessoria de imprensa do senador, mas não houve retorno até a publicação desta checagem.