Áudio de Renan Santos a Daniel Vorcaro foi criado por IA e não foi vazado pelo Intercept

O post reproduz a linguagem visual que o portal Intercept Brasil usou ao publicar no X, em 13 de maio, chamada para reportagem exclusiva sobre áudio de Flávio Bolsonaro (PL) para Vorcaro. Ao atribuir o suposto vazamento ao Intercept, utiliza-se o nome de um veículo jornalístico real para conferir aparência de legitimidade e credibilidade ao conteúdo.





Além disso, aparecem alguns sinais que o público costuma associar a um material vazado: documentos com carimbo de confidencialidade ao fundo e a legenda abrindo com “ÁUDIO VAZADO!” em caixa alta. Esse apelo à emoção, a utilização da tática de polarização e a imitação de fontes confiáveis são técnicas comumente usadas por desinformadores, pois reduzem a chance de o leitor duvidar da veracidade do conteúdo.





Fontes que consultamos: O Comprova analisou o suposto áudio, que foi submetido ao Hive Moderation, além de consultar o The Intercept Brasil sobre a veracidade do conteúdo. Rastreamos a conta que produziu o post, e a circulação nas redes sociais, além da análise de contas que replicaram o mesmo conteúdo.





Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.





Outras checagens sobre o tema: O Estadão desmentiu recentemente uma informação relacionada à candidatura de Renan Santos à Presidência da República. Além disso, o jornal também verificou declarações que o candidato fez em entrevista, assim como o G1. Em 2018, o El País publicou que Renan Santos e outros fundadores do MBL difundiram dados falsos nas redes sociais.