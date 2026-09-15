Áudio de Renan Santos a Daniel Vorcaro foi criado por IA e não foi vazado pelo Intercept

Não é verdade que o veículo The Intercept Brasil publicou um áudio que Renan Santos, candidato à Presidência da República pelo partido Missão, teria enviado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmando que o colocaria na “cadeia”. Conforme verificado pelo Comprova, o áudio é falso. Análise do Hive Moderation, ferramenta que identifica indícios de manipulação por inteligência artificial, apontou uma probabilidade de 99,2% da fala de Renan ter sido gerada artificialmente.
Em contato com o Comprova, o Intercept confirmou que o conteúdo foi manipulado e utiliza, de forma indevida, elementos da identidade visual do jornal para simular uma publicação do veículo. Em nota, o Intercept declarou que o material não foi produzido, publicado ou distribuído pela redação e não corresponde a nenhuma de suas reportagens.
O Comprova também tentou contato com a assessoria de imprensa de Renan Santos, mas, até a publicação deste texto, não obteve retorno.
O perfil que publicou o vídeo investigado se apresenta com frases como: “Aqui a fofoca é sempre servida bem quente, Você vai encontrar: política, ironias, comédia, verdades, opiniões“. A foto de capa do perfil é de Renan Santos.
Com cerca de 1.457 seguidores no X, a publicação alcançou 80,7 mil visualizações. Muitos internautas perceberam que o áudio havia sido gerado por inteligência artificial, mas outros demonstraram dúvidas sobre a autenticidade do conteúdo. “Ei @grok, isso é verdade?”, comentou um usuário.
O post investigado tem o mesmo nome de usuário de um perfil que publicou o mesmo conteúdo no X dias antes. Esta conta se apresenta como “militante e apoiador do @MBLivre desde 2018. A sigla MBL corresponde ao Movimento Brasil Livre, do qual Renan Santos é um dos fundadores.
O perfil possui diversas publicações enaltecendo Renan Santos e argumentando que o voto no candidato é a melhor opção para as eleições de 2026. Na foto e imagem de capa de seu perfil, o usuário mantém a imagem e o número de candidatura de Renan em destaque, evidenciando o forte alinhamento político entre o usuário e o político.
O post reproduz a linguagem visual que o portal Intercept Brasil usou ao publicar no X, em 13 de maio, chamada para reportagem exclusiva sobre áudio de Flávio Bolsonaro (PL) para Vorcaro. Ao atribuir o suposto vazamento ao Intercept, utiliza-se o nome de um veículo jornalístico real para conferir aparência de legitimidade e credibilidade ao conteúdo.
Além disso, aparecem alguns sinais que o público costuma associar a um material vazado: documentos com carimbo de confidencialidade ao fundo e a legenda abrindo com “ÁUDIO VAZADO!” em caixa alta. Esse apelo à emoção, a utilização da tática de polarização e a imitação de fontes confiáveis são técnicas comumente usadas por desinformadores, pois reduzem a chance de o leitor duvidar da veracidade do conteúdo.
Fontes que consultamos: O Comprova analisou o suposto áudio, que foi submetido ao Hive Moderation, além de consultar o The Intercept Brasil sobre a veracidade do conteúdo. Rastreamos a conta que produziu o post, e a circulação nas redes sociais, além da análise de contas que replicaram o mesmo conteúdo.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: O Estadão desmentiu recentemente uma informação relacionada à candidatura de Renan Santos à Presidência da República. Além disso, o jornal também verificou declarações que o candidato fez em entrevista, assim como o G1. Em 2018, o El País publicou que Renan Santos e outros fundadores do MBL difundiram dados falsos nas redes sociais.
[Chapéu]
Investigação e verificação
Investigado por: GZH, Correio Braziliense e Programa de Residência do Projeto Comprova
Texto verificado por: Correio de Carajás, A Gazeta, UOL, AFP, Estadão e Programa de Residência do Projeto Comprova
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