AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Aracruz

Empresa de alimentos e suplementos abre vagas de emprego no ES

Oportunidades contemplam desde posições operacionais até cargos de coordenação

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 14:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 set 2026 às 14:01
Sede da True, empresa capixaba de suplementos, em Vitória
Sede da True, fabricante capixaba de suplementos, em Vitória Abdo Filho

A True, empresa capixaba de alimentos e suplementos, está com mais de 40 vagas de emprego abertas no polo industrial de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. As oportunidades contemplam desde posições operacionais até cargos de coordenação.


As contratações fazem parte da primeira fase de estruturação da nova fábrica da empresa na cidade, iniciativa que também movimentará a geração de empregos indiretos por meio de fornecedores e prestadores de serviços locais.


De acordo com a companhia, há postos para coordenador de produção, auxiliar de limpeza, assistente de laboratório, técnico eletromecânico, separador de logística, entre outros cargos.

A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira, sem expediente aos sábados, domingos e feriados nesta etapa inicial.


A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação, refeição na própria unidade, plano de saúde (com possibilidade de inclusão de dependentes mediante coparticipação), um produto gratuito a cada dois meses e desconto de 50% nas mercadorias da marca.


Mais detalhes sobre a descrição das vagas e as orientações para candidatura estão disponíveis na página de carreira da True.  

A diretora de Recursos Humanos da True, Camilla Capistrano Kobayashi Dangelo, destaca que, mais do que contratar pessoas para preencher quadros, a empresa busca formar uma equipe alinhada aos seus valores organizacionais.


“Acredito que nosso maior diferencial é a forma como cuidamos das pessoas. Queremos construir uma empresa onde os colaboradores consigam crescer profissionalmente sem abrir mão da qualidade de vida. Nossa ideia é criar um ambiente no qual eles tenham orgulho de trabalhar e possam se desenvolver”, explica a diretora.


A True é uma marca brasileira de suplementos alimentares fundada em 2019. O portfólio abrange suplementos, vitaminas, minerais e alimentos funcionais voltados à saúde, performance e bem-estar, com destaque para linhas de proteínas, magnésio, ferro de alta absorção, ômega-3 e soluções voltadas à saúde mental e feminina.

Confira as vagas

  • Analista de garantia da qualidade sênior

  • Analista farmacotécnico pleno

  • Analista físico químico sênior

  • Analista de garantia da qualidade sênior

  • Analista de microbiologia sênior

  • Analista de pcm

  • Analista de produção

  • Assistente de laboratório físico-químico

  • Assistente de laboratório microbiologia

  • Auxiliar administrativo industrial

  • Auxiliar de laboratório

  • Auxiliar de limpeza

  • Auxiliar de manutenção predial

  • Auxiliar de produção

  • Coordenador de produção

  • Conferente de logística

  • Líder de produção

  • Operador de utilidades

  • Operador de produção

  • Separador de logística

  • Técnico de automação

  • Técnico eletromecânico

Leia Mais Sobre Emprego

Grupo empresarial abre oportunidades de emprego no ES; veja cargos

ES tem mais de 5.540 vagas de emprego nesta segunda-feira (14)

Atacado Vem abre mais de 100 vagas de emprego em nova loja no ES

Nova fábrica da Perfilados Rio Doce vai abrir 70 empregos até dezembro no ES

Nova loja de rede de padarias vai abrir 30 vagas de emprego em Jardim Camburi

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

emprego Empregos Empregos (ES) Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Planta e Raiz leva reggae ao Festival da Baleia em Vitória neste fim de semana
“A gente tem uma história bonita com o ES”, conta Planta e Raiz antes de show em Vitória
A artista plástica Patrícia Muniz e Marci Vago
Arte e moda do ES se encontram em jornada em Paris
Sessão plenária extraordinária do STF - 15/09/2026
Ministros devem decidir se adiam sessão e votam caso Moraes e Mendonça em conjunto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados