Empresa de alimentos e suplementos abre vagas de emprego no ES

A True, empresa capixaba de alimentos e suplementos, está com mais de 40 vagas de emprego abertas no polo industrial de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. As oportunidades contemplam desde posições operacionais até cargos de coordenação.





As contratações fazem parte da primeira fase de estruturação da nova fábrica da empresa na cidade, iniciativa que também movimentará a geração de empregos indiretos por meio de fornecedores e prestadores de serviços locais.





De acordo com a companhia, há postos para coordenador de produção, auxiliar de limpeza, assistente de laboratório, técnico eletromecânico, separador de logística, entre outros cargos.