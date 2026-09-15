Empresa de alimentos e suplementos abre vagas de emprego no ES

A True, empresa capixaba de alimentos e suplementos, está com mais de 40 vagas de emprego abertas no polo industrial de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. As oportunidades contemplam desde posições operacionais até cargos de coordenação.
As contratações fazem parte da primeira fase de estruturação da nova fábrica da empresa na cidade, iniciativa que também movimentará a geração de empregos indiretos por meio de fornecedores e prestadores de serviços locais.
De acordo com a companhia, há postos para coordenador de produção, auxiliar de limpeza, assistente de laboratório, técnico eletromecânico, separador de logística, entre outros cargos.
A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira, sem expediente aos sábados, domingos e feriados nesta etapa inicial.
A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação, refeição na própria unidade, plano de saúde (com possibilidade de inclusão de dependentes mediante coparticipação), um produto gratuito a cada dois meses e desconto de 50% nas mercadorias da marca.
Mais detalhes sobre a descrição das vagas e as orientações para candidatura estão disponíveis na página de carreira da True.
A diretora de Recursos Humanos da True, Camilla Capistrano Kobayashi Dangelo, destaca que, mais do que contratar pessoas para preencher quadros, a empresa busca formar uma equipe alinhada aos seus valores organizacionais.
“Acredito que nosso maior diferencial é a forma como cuidamos das pessoas. Queremos construir uma empresa onde os colaboradores consigam crescer profissionalmente sem abrir mão da qualidade de vida. Nossa ideia é criar um ambiente no qual eles tenham orgulho de trabalhar e possam se desenvolver”, explica a diretora.
A True é uma marca brasileira de suplementos alimentares fundada em 2019. O portfólio abrange suplementos, vitaminas, minerais e alimentos funcionais voltados à saúde, performance e bem-estar, com destaque para linhas de proteínas, magnésio, ferro de alta absorção, ômega-3 e soluções voltadas à saúde mental e feminina.
Analista de garantia da qualidade sênior
Analista farmacotécnico pleno
Analista físico químico sênior
Analista de garantia da qualidade sênior
Analista de microbiologia sênior
Analista de pcm
Analista de produção
Assistente de laboratório físico-químico
Assistente de laboratório microbiologia
Auxiliar administrativo industrial
Auxiliar de laboratório
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de manutenção predial
Auxiliar de produção
Coordenador de produção
Conferente de logística
Líder de produção
Operador de utilidades
Operador de produção
Separador de logística
Técnico de automação
Técnico eletromecânico
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