Greve dos Correios: veja cidades onde agências do ES aderiram à paralisação

A paralisação dos funcionários dos Correios chega ao seu sétimo dia nesta quinta-feira (17). A mobilização ocorre em todo o país e, segundo a Federação dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios de Telégrafos e das Empresas de Comunicações (Findect), até o momento, não há previsão de encerramento.





A greve foi iniciada na última sexta-feira (11), após decisão dos trabalhadores durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A categoria reivindica a preservação de direitos e garantias relacionados ao plano de saúde de empregados, aposentados e dependentes.





No Espírito Santo, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Espírito Santo (Sintect-ES), a paralisação não acontece em todos os municípios e tem maior força na Região Metropolitana da Grande Vitória.