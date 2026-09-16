Greve dos Correios deve afetar entrega de encomendas no ES

A greve dos funcionários dos Correios em todo o país completou seu quarto dia nesta quarta-feira (16) e não tem previsão de encerramento, segundo a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect). Apesar de liminar do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinar a manutenção de 80% do efetivo nas atividades em cada unidade durante a paralisação, representantes sindicais admitem que o prazo de entrega de encomendas destinadas ao Espírito Santo pode sofrer atrasos.





Conforme o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Espírito Santo (Sintect-ES) informou, por meio de nota, a maior adesão à greve, no Estado, está concentrada na Região Metropolitana da Grande Vitória, mas o movimento também vem ganhando força e se expandindo para outras cidades.





“Municípios como São Mateus e Venda Nova do Imigrante já aderiram ao movimento, indicando uma tendência de ampliação da mobilização para outras regiões do Espírito Santo”, diz a nota.





O sindicato ainda ressalta que, como a paralisação tem alcance nacional, as operações e a distribuição de correspondências e encomendas pelos Correios em todo o país deve ser afetada.





Para minimizar os impactos, os Correios afirmam ter adotado um plano de continuidade de Negócios”. Entre as ações estão o remanejamento de equipes, a adoção de medidas logísticas específicas para preservar a regularidade das entregas em todo o país e o reforço das atividades operacionais. Além disso, a empresa declara que a rede de agências permanece aberta ao público.