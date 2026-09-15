Posso votar no mesmo candidato ao Senado duas vezes?

A disputa para o Senado nas Eleições 2026 tem duas vagas para cada Estado e para o Distrito Federal. Diferentemente de 2022, quando o eleitor podia escolher apenas um candidato, agora terá a chance de eleger dois senadores. Mas e se quiser votar no mesmo nome duas vezes?
Essa é uma dúvida comum com uma resposta também simples: o eleitor precisa escolher dois candidatos ao Senado ou corre o risco de perder o voto.
No primeiro turno, em 4 de outubro, o eleitor vai votar para cinco cargos, na seguinte ordem:
- deputado federal;
- deputado estadual;
- senador (primeira vaga);
- senador (segunda vaga);
- governador;
- presidente.
No caso de senador, cargo com duas vagas em disputa, o eleitor escolherá um nome e confirmará o voto. Em seguida, registrará a votação em outro candidato.
Portanto, os votos precisam ser dados a dois candidatos diferentes. Caso o eleitor repita o número nas duas vezes, apenas o primeiro será considerado válido. O segundo será automaticamente anulado pela urna.
Conforme as regras eleitorais, também não é possível votar na legenda para senador. O eleitor deve digitar o número do candidato, com três dígitos, e confirmar o voto. Se informar apenas o número do partido (dois dígitos), o voto vai ser anulado.
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