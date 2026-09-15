Posso votar no mesmo candidato ao Senado duas vezes?

No primeiro turno, em 4 de outubro, o eleitor vai votar para cinco cargos, na seguinte ordem:

deputado federal;

deputado estadual;

senador (primeira vaga);

senador (segunda vaga);

governador;

presidente.

No caso de senador, cargo com duas vagas em disputa, o eleitor escolherá um nome e confirmará o voto. Em seguida, registrará a votação em outro candidato.





Portanto, os votos precisam ser dados a dois candidatos diferentes. Caso o eleitor repita o número nas duas vezes, apenas o primeiro será considerado válido. O segundo será automaticamente anulado pela urna.





Conforme as regras eleitorais, também não é possível votar na legenda para senador. O eleitor deve digitar o número do candidato, com três dígitos, e confirmar o voto. Se informar apenas o número do partido (dois dígitos), o voto vai ser anulado.



