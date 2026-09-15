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Eleições 2026

Posso votar no mesmo candidato ao Senado duas vezes?

Na disputa deste ano, há duas vagas para o Senado Federal; confira as regras para não perder o voto

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 15:20

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 set 2026 às 15:20

A disputa para o Senado nas Eleições 2026 tem duas vagas para cada Estado e para o Distrito Federal. Diferentemente de 2022, quando o eleitor podia escolher apenas um candidato, agora terá a chance de eleger dois senadores. Mas e se quiser votar no mesmo nome duas vezes?


Essa é uma dúvida comum com uma resposta também simples: o eleitor precisa escolher dois candidatos ao Senado ou corre o risco de perder o voto. 

Eleições 2026: votação; urna eletrônica
Os eleitores precisam escolher dois candidatos ao Senado Federal Magnific

No primeiro turno, em 4 de outubro, o eleitor vai votar para cinco cargos, na seguinte ordem:

  • deputado federal;
  • deputado estadual;
  • senador (primeira vaga);
  • senador (segunda vaga);
  • governador;
  • presidente. 

 

No caso de senador, cargo com duas vagas em disputa, o eleitor escolherá um nome e confirmará o voto. Em seguida, registrará a votação em outro candidato.


Portanto, os votos precisam ser dados a dois candidatos diferentes. Caso o eleitor repita o número nas duas vezes, apenas o primeiro será considerado válido. O segundo será automaticamente anulado pela urna.


Conforme as regras eleitorais, também não é possível votar na legenda para senador. O eleitor deve digitar o número do candidato, com três dígitos, e confirmar o voto. Se informar apenas o número do partido (dois dígitos), o voto vai ser anulado. 


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