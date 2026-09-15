Inscrições online para a Maratoninha Capixaba em Vila Velha terminam quarta-feira (16)

As inscrições online para a Maratoninha Capixaba – Etapa Vila Velha 2026 terminam nesta quarta-feira (16). Após esse prazo, quem ainda quiser participar poderá se inscrever presencialmente na retirada de kits, na Loja D+Brinquedos, na Praia da Costa, nos dias 17 e 18 de setembro. As inscrições estão no segundo lote, no valor de R$ 109,00 mais taxa, e podem ser feitas pelo site oficial.
Antes da largada da corrida, marcada para as 8h30, o Parque da Prainha já recebe o público a partir das 7h30, com brinquedos infláveis e demais atrações disponíveis para as famílias. A proposta é que o evento funcione como uma manhã de lazer em família, e não apenas como uma competição esportiva.
Destinada a crianças de 3 a 10 anos, a corrida integra a programação comemorativa dos 10 anos da Maratoninha Capixaba, projeto voltado ao incentivo à prática esportiva na infância.
Mais do que uma competição, a proposta é aproximar os pequenos do esporte de maneira leve, segura e divertida, estimulando hábitos saudáveis e valores como disciplina, respeito, determinação, convivência e superação. Assim como a leitura, o esporte é um hábito que precisa vir de berço, e não tem nada melhor do que a Maratoninha Capixaba para valorizar isso, incentivando a prática esportiva desde os primeiros anos de vida
Alex Cota Membro da organização do evento
Segundo o organizador Rogério de Abreu Dias, a estrutura inclui pista de corrida adaptada ao público infantil, circuito funcional kids e diversas atividades recreativas. Entre as atrações estão brinquedos infláveis, pintura de rosto, Bola Mania, pula-pula, piscina de bolas, escorregador, chute ao gol e distribuição de picolé.
O evento também contará com estrutura de apoio e segurança, com ambulância, enfermeiro de plantão e equipe de apoio com mais de 50 profissionais. A pista será cercada e terá uma área com tapete nos primeiros metros, proporcionando mais segurança aos pequenos atletas.
Cada participante inscrito receberá o Kit Atleta, composto por camiseta da etapa, que também funciona como passaporte para as atrações, boné, hidratação e frutas. Todos os corredores mirins receberão medalha de participação ao cruzar a linha de chegada. Os vencedores de cada bateria subirão ao pódio para receber troféus de destaque.