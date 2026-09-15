Inscrições online para a Maratoninha Capixaba em Vila Velha terminam quarta-feira (16)

As inscrições online para a Maratoninha Capixaba – Etapa Vila Velha 2026 terminam nesta quarta-feira (16). Após esse prazo, quem ainda quiser participar poderá se inscrever presencialmente na retirada de kits, na Loja D+Brinquedos, na Praia da Costa, nos dias 17 e 18 de setembro. As inscrições estão no segundo lote, no valor de R$ 109,00 mais taxa, e podem ser feitas pelo site oficial.





Antes da largada da corrida, marcada para as 8h30, o Parque da Prainha já recebe o público a partir das 7h30, com brinquedos infláveis e demais atrações disponíveis para as famílias. A proposta é que o evento funcione como uma manhã de lazer em família, e não apenas como uma competição esportiva.





Destinada a crianças de 3 a 10 anos, a corrida integra a programação comemorativa dos 10 anos da Maratoninha Capixaba, projeto voltado ao incentivo à prática esportiva na infância.