Gyan Karlo Milagre e Leandro Grafanasse vencem a Categoria A do Orvel Open de Tênis

Gyan Karlo Milagre e Leandro Grafanasse conquistaram o primeiro lugar na categoria A do Orvel Open de Tênis, realizado no último sábado (12), nas quadras do Clube Álvares Cabral. Promovido pela Track&Field Vitória, o torneio teve partidas das 7h ao fim da tarde e reuniu atletas nas categorias A, B e C, além de crianças de 7 a 13 anos no Torneio Kids. Nas arquibancadas, familiares e amigos acompanharam as disputas, criando um clima que foi além da competição.
Durante o evento, Gyan destacou a atmosfera do torneio e a presença do público. “Foi um evento para toda a família, que acabou sendo nossa torcida nas arquibancadas. Isso faz com que a gente jogue mais focado, jogue melhor. É sempre bom ter alguém assistindo”, comentou.
Do outro lado da final, Marcelo Santos Neves, vice-campeão da categoria A ao lado de Felipe Gomes, também viveu um momento especial. Ele iniciou no tênis aos 6 anos no próprio Álvares Cabral, e posteriormente competiu em níveis estadual, nacional e até em campeonatos dos Estados Unidos. “Foi exatamente nessa quadra que eu comecei a jogar. É um prazer estar aqui”, contou.
Duplas como André Menegaz e Alessandro Rodrigues e Carlos Galveas e Vitor Galveas também figuraram os pódios das categorias B e C, respectivamente. Nas categorias infantis, Pedro Moulin, Enzo Soares, Sofia Pizetta e Felipe Beninca foram campeões nos torneios da Bola Laranja e Bola Verde.
Categoria A
1º lugar: Gyan Karlo Milagre e Leandro Grafanasse
2º lugar: Marcelo Santos Neves e Felipe Gomes
Categoria B
1º lugar: André Menegaz e Alessandro Rodrigues
2º lugar: Rodrigo Rasseli e Lorenzo Botelho
Categoria C
1º lugar: Carlos Galveas e Vitor Galveas
2º lugar: André Paris e Paulo Vieira
Torneio Kids - Bola Laranja - 10 a 13 anos
1º lugar: Pedro Moulin
2º lugar: José Ginaid
Torneio Kids - Bola Laranja - 7 a 9 anos
1º lugar: Enzo Soares
2º lugar: Guilherme Pasolini
Torneio Kids - Bola Verde - 11 a 13 anos
1º lugar: Sofia Pizetta
2º lugar: Maria Fontenelle
Torneio Kids - Bola Verde - 8 a 10 anos
1º lugar: Felipe Beninca
2º lugar: Miguel Venâncio