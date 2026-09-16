Mulher é detida após atropelar criança de 2 anos e deixar local na Serra

Uma mulher de 28 anos foi detida após atropelar uma menina de dois anos no bairro Praiamar, na Serra, nesta quarta-feira (16). Segundo relato da família à Polícia Militar, após o atropelamento, a motorista teria ameaçado os parentes da criança e deixado o local sem prestar socorro.





A menina foi levada ao Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, no município serrano. De acordo com familiares, ela sofreu hematomas e uma lesão no pé esquerdo. A criança passou por exame de raio-X e permanece em observação.





Um vídeo (veja acima) registrou o momento do atropelamento. Após ser atingida pelo carro, a menina começa a chorar, e o avô dela caminha em direção ao veículo. Segundos depois, a motorista sai do automóvel e aponta para ele. Segundo relato do avô à PM, nesse momento a condutora teria ameaçado chamar “os meninos”.





Conforme o parente da criança, o termo foi utilizado para se referir aos traficantes da região como forma de intimidação. Durante o registro do boletim de ocorrência, a polícia conseguiu identificar o local de trabalho da motorista.





Os militares foram até a empresa e localizaram a mulher. Segundo a PM, ela confirmou que havia atropelado a criança e afirmou que não coneguiu frear depois que a menina saiu correndo de uma casa e entrou na frente do veículo.





Segundo a polícia, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia. A Polícia Civil foi procurada para informar quais providências foram adotadas após a ocorrência. A reportagem aguarda retorno.