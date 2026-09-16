Doença renal atinge cerca de 1 em cada 10 brasileiros: veja mitos e verdades sobre o transplante de rim

Por isso, o cuidado com os rins começa antes de qualquer discussão sobre diálise ou transplante. A identificação precoce da doença renal pode ser feita por meio de exames simples, como a dosagem de creatinina no sangue, utilizada para estimar a taxa de filtração glomerular (TFG), ea avaliação da presença de albumina na urina, incluindo, quando indicada, a relação albumina/creatinina urinária, que pode identificar sinais precoces de alteração renal. A frequência desse acompanhamento deve ser definida pelo médico, especialmente para pessoas com fatores de risco, como diabetes, hipertensão, histórico familiar de doença renal ou idade avançada.