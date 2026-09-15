800 pessoas, 400 trabalhos: evento movimenta o mundo acadêmico do ES

Será nesta quinta-feira (17) a abertura oficial da 25ª Jornada Científica e Cultural (JCC), considerada um dos maiores eventos acadêmicos do Espírito Santo, promovida pela Faesa. Nesta edição, mais de 400 trabalhos foram aprovados para apresentação, mobilizando cerca de 800 pessoas.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
A cerimônia de abertura será realizada às 18h30, no Auditório Central da Faesa, no Campus Vitória, e contará com palestra de Leonardo Carraretto, empreendedor, escritor e palestrante nas áreas de estratégia, transformação, negócios, educação corporativa, inovação, futuro e liderança.
Até o dia 5 de novembro, a Jornada reunirá estudantes, professores, pesquisadores, profissionais e representantes da sociedade em uma ampla programação acadêmica, científica e cultural. Serão palestras, mesas-redondas, oficinas, minicursos, apresentações de trabalhos e outras atividades voltadas à troca de conhecimento, à inovação e à discussão de temas relacionados às diferentes áreas profissionais.
Os mais de 400 trabalhos aprovados serão apresentados ao longo da programação e contemplam produções desenvolvidas por estudantes e professores. A participação permite compartilhar resultados de pesquisas, projetos de iniciação científica, extensão e experiências acadêmicas, além de estimular o diálogo entre diferentes campos do conhecimento.
A programação está prevista para o Campus Vitória, na Unidade Medicina, em Cariacica, e na Unidade Linhares, reunindo cursos de diferentes áreas do conhecimento.
25ª Jornada Científica e Cultural da Faesa
Abertura oficial: 17 de setembro de 2026, às 18h30
Local: Auditório Central da Faesa – Campus Vitória
Programação: até 5 de novembro de 2026
Veja Também