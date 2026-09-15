800 pessoas, 400 trabalhos: evento movimenta o mundo acadêmico do ES

Será nesta quinta-feira (17) a abertura oficial da 25ª Jornada Científica e Cultural (JCC), considerada um dos maiores eventos acadêmicos do Espírito Santo, promovida pela Faesa. Nesta edição, mais de 400 trabalhos foram aprovados para apresentação, mobilizando cerca de 800 pessoas.









A cerimônia de abertura será realizada às 18h30, no Auditório Central da Faesa, no Campus Vitória, e contará com palestra de Leonardo Carraretto, empreendedor, escritor e palestrante nas áreas de estratégia, transformação, negócios, educação corporativa, inovação, futuro e liderança.





Até o dia 5 de novembro, a Jornada reunirá estudantes, professores, pesquisadores, profissionais e representantes da sociedade em uma ampla programação acadêmica, científica e cultural. Serão palestras, mesas-redondas, oficinas, minicursos, apresentações de trabalhos e outras atividades voltadas à troca de conhecimento, à inovação e à discussão de temas relacionados às diferentes áreas profissionais.





Os mais de 400 trabalhos aprovados serão apresentados ao longo da programação e contemplam produções desenvolvidas por estudantes e professores. A participação permite compartilhar resultados de pesquisas, projetos de iniciação científica, extensão e experiências acadêmicas, além de estimular o diálogo entre diferentes campos do conhecimento.





A programação está prevista para o Campus Vitória, na Unidade Medicina, em Cariacica, e na Unidade Linhares, reunindo cursos de diferentes áreas do conhecimento.