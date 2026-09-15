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Coluna Leonel Ximenes

800 pessoas, 400 trabalhos: evento movimenta o mundo acadêmico do ES

25ª Jornada Científica e Cultural vai do dia 17 de setembro a 5 de novembro

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 16:12

Públicado em 

15 set 2026 às 16:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Faesa Campus Vitória, onde será aberta a 25ª Jornada Científica e Cultural (JCC)
Faesa Campus Vitória, onde será aberta a 25ª Jornada Científica e Cultural (JCC) Faesa/Divulgação

Será nesta quinta-feira (17) a abertura oficial da 25ª Jornada Científica e Cultural (JCC), considerada um dos maiores eventos acadêmicos do Espírito Santo, promovida pela Faesa. Nesta edição, mais de 400 trabalhos foram aprovados para apresentação, mobilizando cerca de 800 pessoas.


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A cerimônia de abertura será realizada às 18h30, no Auditório Central da Faesa, no Campus Vitória, e contará com palestra de Leonardo Carraretto, empreendedor, escritor e palestrante nas áreas de estratégia, transformação, negócios, educação corporativa, inovação, futuro e liderança.


Até o dia 5 de novembro, a Jornada reunirá estudantes, professores, pesquisadores, profissionais e representantes da sociedade em uma ampla programação acadêmica, científica e cultural. Serão palestras, mesas-redondas, oficinas, minicursos, apresentações de trabalhos e outras atividades voltadas à troca de conhecimento, à inovação e à discussão de temas relacionados às diferentes áreas profissionais.


Os mais de 400 trabalhos aprovados serão apresentados ao longo da programação e contemplam produções desenvolvidas por estudantes e professores. A participação permite compartilhar resultados de pesquisas, projetos de iniciação científica, extensão e experiências acadêmicas, além de estimular o diálogo entre diferentes campos do conhecimento.


A programação está prevista para o Campus Vitória, na Unidade Medicina, em Cariacica, e na Unidade Linhares, reunindo cursos de diferentes áreas do conhecimento.

SERVIÇO

25ª Jornada Científica e Cultural da Faesa

  • Abertura oficial: 17 de setembro de 2026, às 18h30

  • Local: Auditório Central da Faesa – Campus Vitória

  • Programação: até 5 de novembro de 2026

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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