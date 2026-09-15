AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Pazolini promete mais escolas em tempo integral e cortar cargos comissionados

Candidato ao governo do Estado, ex-prefeito do Republicanos falou de propostas em entrevista à TV Gazeta

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 16:00

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 set 2026 às 16:00

Com declarações focadas em eficiência de gestão, Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato ao governo do Espírito Santo, prometeu redução de gastos, priorização de investimentos e cortes de cargos comissionados caso seja eleito para o comando do Estado nas Eleições 2026


Em entrevista nesta terça-feira (15) ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, o ex-prefeito de Vitória também tratou da saúde, segurança e educação, com a perspectiva de melhorias nessas áreas por meio de iniciativas como a expansão de escolas em tempo integral, políticas públicas integradas e valorização profissional. 

Lorenzo Pazolini, candidato a Governardor do ES, durante entrevista no Gazeta Meio Dia
Lorenzo Pazolini, candidato ao governo do Estado, falou de suas propostas em entrevista Fernando Madeira

Durante a sabatina, Pazolini fez inúmeras referências à sua gestão em Vitória e aos resultados positivos obtidos, para tentar traçar um paralelo com o que pretende executar em todo o Espírito Santo. Mas a jornalista Rafaela Marquezini lembrou o candidato de que a administração de uma cidade é bastante diferente de comandar um Estado inteiro.


Ainda assim, o ex-prefeito defendeu que há medidas que podem ser implementadas em ambas as esferas administrativas. Ele citou o corte de comissionados e a priorização da destinação dos recursos, quando questionado sobre de onde pretende retirar o dinheiro para a construção de presídios, hospitais e outros investimentos listados em seu plano de governo. 

Não é processo de gasto, é investimento. Os recursos já estão em caixa. É, dentro do orçamento, fazer as políticas públicas acontecerem. Não é tributar mais, mas realocar o que está previsto e priorizar a vida das pessoas.

Lorenzo Pazolini candidato ao governo do ES

Pazolini não fez estimativa de valores no plano de governo para a execução de seus projetos nem previsão ao ser indagado sobre o assunto, mas disse acreditar que o tamanho do orçamento do Estado, somado às medidas de gestão, será suficiente para implementá-los.

Câmeras nas fardas

Apontada pelos eleitores como a área que causa mais preocupação, a segurança pública é também prioridade para Pazolini, que já atuou como delegado da Polícia Civil no Estado. Assim como na sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória, ele apontou defasagem no número de profissionais que atuam na corporação – negada pelo governo – e a necessidade de recomposição dos quadros. 


O candidato do Republicanos propõe, ainda, uma atuação não apenas de repressão, mas de ocupação de territórios, levando educação, saúde, cultura e assistência social para prevenir que jovens ingressem na criminalidade. 


Questionado sobre o uso de câmeras nas fardas, que não está previsto no plano de governo, Pazolini disse ser favorável à expansão do projeto que já vem sendo executado pela atual gestão, mas argumentou que não pode ser adotado por 100% dos policiais porque há situações sensíveis em que, para proteção de eventuais vítimas, o equipamento não deve ser usado. 

Veja Também 

André Mendonça

Vorcaro foi chamado a coquetel de instituto de Mendonça com 'poucos convidados', indicam mensagens

Sessão plenária extraordinária do STF - 15/09/2026

Bate-bocas, saída de Kassio e críticas a Fachin: o que aconteceu no STF pela manhã

Ministros André Mendonça e Gilmar Mendonça, durante sessão plenária extraordinária do STF - 15/09/2026

Gilmar acusa Mendonça de usar caso Master para interferir em eleição

Tempo integral e concurso

Sobre projetos em educação, Pazolini avalia que a expansão da oferta de turmas em tempo integral é fundamental para melhorar o desempenho dos alunos de toda a rede. O candidato também fala sobre a importância da parceria com os municípios para, entre outros projetos, ampliar a capacidade das gestões municipais de atender o público da educação infantil. 


O republicano defende um processo de valorização profissional, com melhoria salarial e da infraestrutura escolar. Além disso, ele promete a realização de concurso público. 

Lorenzo Pazolini, candidato a Governardor do ES, durante entrevista no Gazeta Meio Dia
O ex-prefeito de Vitória fez considerações sobre apoio político de Flávio Bolsonaro (PL) Fernando Madeira
Apoio de Flávio Bolsonaro 

No campo político, Pazolini foi perguntado se é confortável ser apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República contra quem há inúmeras acusações, inclusive com suspeitas sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.


O ex-prefeito, cuja candidatura está na coligação composta pelo PL, não respondeu diretamente ao questionamento. Falou da própria conduta, de sempre combater a ilegalidade. Disse ainda que investigações precisam ser realizadas e lembrou da competência de cada instituição para a apuração de denúncias. Rafaela Marquezini insistiu na pergunta, mas o candidato não falou se está confortável com o apoio de Flávio Bolsonaro. 


"O que eu respondo é que, até que haja trânsito em julgado, ninguém pode ser condenado", afirmou Pazolini numa referência às acusações impostas ao senador. 


Tema em evidência entre os bolsonaristas, os atos de 8 de janeiro de 2023 também não são considerados um golpe para Pazolini. Durante a entrevista, ele defendeu a ideia de que os participantes dos eventos daquela data deveriam ser responsabilizados por dano ou dano qualificado e que as penas deveriam ser proporcionais a essas condutas. 

Leia mais sobre Eleições:

Jovens nas urnas: mais de 20 mil adolescentes podem votar no ES

Pazolini promete mais escolas em tempo integral e cortar cargos comissionados

Voto não bate ponto: quando o poder do empregador invade a liberdade do trabalhador

Posso votar no mesmo candidato ao Senado duas vezes?

Qualificação para mulheres, jovens e idosos: o que candidatos ao governo do ES prometem para gerar empregos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Governo do ES Lorenzo Pazolini Sabatina TV Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tombo Chocolate na feira Cacau Fest!, realizada em Linhares
Tombo do Chocolate e receitas com cacau são destaque em evento no Norte do ES
Imagem de destaque
Jantar completo sem complicação: aprenda a fazer essa salada proteica com frango, abacate e ovo
Night Run Vitória Airport
Inscrições para a Night Run Vitória Airport estão abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados