Pazolini promete mais escolas em tempo integral e cortar cargos comissionados

No campo político, Pazolini foi perguntado se é confortável ser apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República contra quem há inúmeras acusações, inclusive com suspeitas sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.





O ex-prefeito, cuja candidatura está na coligação composta pelo PL, não respondeu diretamente ao questionamento. Falou da própria conduta, de sempre combater a ilegalidade. Disse ainda que investigações precisam ser realizadas e lembrou da competência de cada instituição para a apuração de denúncias. Rafaela Marquezini insistiu na pergunta, mas o candidato não falou se está confortável com o apoio de Flávio Bolsonaro.





"O que eu respondo é que, até que haja trânsito em julgado, ninguém pode ser condenado", afirmou Pazolini numa referência às acusações impostas ao senador.





Tema em evidência entre os bolsonaristas, os atos de 8 de janeiro de 2023 também não são considerados um golpe para Pazolini. Durante a entrevista, ele defendeu a ideia de que os participantes dos eventos daquela data deveriam ser responsabilizados por dano ou dano qualificado e que as penas deveriam ser proporcionais a essas condutas.