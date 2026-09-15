Voto não bate ponto: quando o poder do empregador invade a liberdade do trabalhador

Convocar trabalhadores para reuniões com pedidos de apoio, condicionar benefícios ao resultado das urnas, ameaçar demissões, insinuar fechamento de unidades, exigir participação em atos políticos ou utilizar grupos corporativos para constranger empregados são exemplos de práticas incompatíveis com a liberdade de consciência e de voto.





A gravidade está justamente na desigualdade existente na relação de trabalho. Uma “sugestão” feita por quem controla contratações, promoções, escalas e desligamentos dificilmente possui o mesmo peso de uma conversa entre iguais.





O trabalhador pode concordar por medo, silenciar para preservar o emprego ou até simular apoio político para evitar retaliações. Por isso, não é necessário que a ameaça seja explícita para que exista constrangimento.





A Justiça do Trabalho vem tratando o tema com atenção crescente. A Resolução nº 355/2023 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho considera assédio eleitoral a coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento destinado a influenciar ou manipular voto, apoio, orientação ou manifestação política no ambiente das relações de trabalho.





Em pesquisa divulgada em 2026 pelo TST e pelo CSJT, a análise qualitativa de processos identificou características de assédio institucional em 92% dos casos estudados, uso de meios virtuais em 67,4% e intimidação econômica em 61,7%.





Esses números revelam uma mudança importante: o assédio eleitoral já não acontece apenas no chão da fábrica ou em uma reunião fechada. Ele também chega pelo WhatsApp, pelo grupo da equipe, pela cobrança para compartilhar determinada candidatura e pela exposição de quem pensa diferente.





A tecnologia ampliou a capacidade de comunicação das empresas, mas não ampliou seu poder sobre a consciência política dos trabalhadores.



