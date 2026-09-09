Justiça pede esclarecimentos a mais 18 empresas sobre encontros com candidatos no ES





Todas foram procuradas por A Gazeta, por meio de assessoria de imprensa, marketing, contatos telefônicos e e-mails das unidades, mensagem em aplicativo ou em redes sociais. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. Veja quem já se posicionou sobre o caso.





Ajellso

A empresa informa, em nota, que até o momento não foi formalmente notificada pela Justiça Eleitoral sobre a decisão. " Tão logo seja regularmente cientificada, a empresa tomará conhecimento integral de seu conteúdo e prestará, com transparência e nos termos da lei, todas as informações eventualmente requisitadas pela Justiça Eleitoral."





Cervejaria Dus Grillo A empresa ressaltou que não tem qualquer cunho ou vínculo político. "Somos um empreendimento privado e um ponto turístico, aberto ao público e que recebe de forma cordial e democrática qualquer pessoa que queira conhecer o espaço, independentemente de posição política, partido ou preferência eleitoral."

A cervejaria também destacou que a presença de qualquer pessoa em suas dependências não significa apoio, participação ou envolvimento político da empresa. "Recebemos todos com respeito e da mesma maneira, justamente por entendermos que nosso espaço é destinado ao lazer, turismo, gastronomia e convivência."





Extrabom

Do Grupo Coutinho, a rede de supermercados informa que não recebeu nenhuma comunicação do fato.





Extrafruti

A empresa diz que não teve acesso ao objeto da denúncia e só irá se pronunciar após a análise da ação.





Grupo Argalit

A empresa também afirma que não recebeu qualquer tipo de notificação da Justiça Eleitoral e, quando for solicitada, vai prestar os esclarecimentos cabíveis.





Jolivan Transportes

Da mesma maneira, a empresa disse não ter sido comunicada da ação. "Caso sejamos mencionados e intimados, nós manifestaremos em momento oportuno."





Paletitas

A empresa afirmou que não vai comentar o assunto.





Samarco