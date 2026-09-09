AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Dino exige criação de código único para fiscalização de emendas parlamentares
Cofres públicos

Dino exige criação de código único para fiscalização de emendas parlamentares

Ministro do STF determinou que governo e Congresso apresentem proposta conjunta até 30 de novembro

Publicado em 09 de Setembro de 2026 às 17:10

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

09 set 2026 às 17:10
Imagem BBC Brasil
Flávio Dino também exigiu cronograma de implementação Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governo federal e o Congresso Nacional apresentem, até 30 de novembro de 2026, uma proposta conjunta para criar um identificador único para emendas parlamentares. A medida deverá vir acompanhada de um cronograma de implementação e busca permitir o rastreamento da verba desde a indicação feita pelo parlamentar até o efetivo empenho dos recursos.

Segundo a decisão, o mecanismo deverá ser integrado aos sistemas Siafi, responsável pela administração financeira do governo federal, e Transferegov.br. A intenção é assegurar uma ligação inequívoca entre a indicação parlamentar e a execução da despesa, ampliando a capacidade de acompanhamento e fiscalização dos recursos públicos.

Ainda no mesmo despacho, Dino deu ciência às partes sobre os resultados de uma auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) em repasses de emendas destinados à área da saúde. O levantamento analisou 100 contas de municípios e Estados. Em uma etapa complementar, que envolveu 25 auditorias, 17 delas, o equivalente a 68%, geraram propostas de devolução ou recomposição de valores aos cofres públicos.

A fiscalização apontou R$ 7,74 milhões em danos ao erário e outros R$ 677,8 mil relacionados a desvios de finalidade. Somados, os valores chegam a R$ 8,42 milhões em recursos considerados aplicados de forma irregular. As emendas de bancada responderam pela maior parcela do prejuízo identificado, com R$ 6,58 milhões, ou 78% do total, incluindo um caso isolado de R$ 4,5 milhões.

O relatório também apontou falhas na transparência da execução dos recursos. Apenas 4% das auditorias verificaram a existência de divulgação pública e acessível sobre a aplicação das verbas.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Dino Supremo Tribunal Federal STF Emendas Parlamentares Congresso Nacional Governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Efeito platô no emagrecimento: 5 cuidados durante o tratamento com as canetas
André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Mendonça homologa delação de empresário que fez repasses a filme sobre Bolsonaro
Eleições 2026: o vice é um personagem importante na disputa
Eleições 2026: para que serve o vice?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados