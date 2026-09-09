Lula defende quebra completa de sigilo do caso Master como resposta à crise no STF

O presidente reclamou do que chamou de "vazamentos seletivos que impactam a disputa eleitoral", em referência velada a informações sobre a relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, antigo dono do Master.





As revelações energizaram o bolsonarismo, força política que tenta eleger o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como chefe de governo no lugar de Lula.





"É urgente a quebra completa do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master, seja quem for, doa a quem doer. O Brasil precisa saber a verdade", declarou o petista.





O petista também mencionou um aliado, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro de seu governo e do STF, como exemplo positivo na condução de apurações sensíveis.





"A divulgação da verdade, como aconteceu na Operação Spoofing, conduzida pelo então ministro Lewandowski, é um exemplo a ser seguido", declarou Lula. A Spoofing foi uma operação para investigar a invasão de celulares de autoridades envolvidas na Lava Jato.





O STF mergulhou na maior crise de sua história recente depois que o ministro André Mendonça, responsável pela investigação do Banco Master, levantou o sigilo de informações que deixaram o também ministro Alexandre de Moraes sob pressão.





Moraes, de acordo com os dados publicados, teria sido consultado pelo antigo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, se deveria fugir do país para não ser preso – a troca de mensagens ocorreu poucos dias antes da detenção de Vorcaro. Além disso, o ministro editou um contrato de R$ 131 milhões do escritório de advocacia de sua mulher, Viviane Barci, com o Master.





As notícias deram força à pauta de impeachment de Moraes, defendida por bolsonaristas há anos. O ministro foi o principal responsável pelo processo que culminou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe.





Além disso, têm causado desgaste a Lula porque o presidente da República foi próximo ao STF durante o atual mandato. A reconciliação entre o petista e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), por exemplo, foi iniciada em um encontro na casa de Moraes.





O grupo político de Lula acredita que, se a investigação do Master for publicada na íntegra, seus adversários políticos também sofrerão danos de imagem.





O principal alvo seria Flávio Bolsonaro. O candidato de oposição teve um áudio interceptado pelos investigadores no qual pedia dinheiro para Vorcaro para concluir um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro. Petistas questionam a demora para que mais informações sobre a relação de Flávio com Vorcaro sejam conhecidas.





A avaliação, agora unânime entre aliados de Lula, é de que Mendonça está agindo para favorecer Flávio Bolsonaro na eleição deste ano.





A última pesquisa Quaest, divulgada na segunda-feira (7), mostra que Lula perdeu a vantagem que tinha sobre o adversário nas intenções de voto para o segundo turno. Agora, tanto o petista quanto Flávio aparecem com 41%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.