Veja o que dizem mensagens no celular de Vorcaro sobre André Mendonça e filhos de Fux e Kassio

Os três magistrados, dois dos quais – Mendonça e Kassio – foram indicados ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atuam em conjunto em oposição à ala da corte que reúne Alexandre de Moraes , Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Dino e Zanin foram indicados ao Supremo pelo presidente Lula (PT) após terem sido ministro da Justiça e advogado pessoal do petista, respectivamente.

O conteúdo integral do celular de Vorcaro foi entregue nesta segunda (14) pela PF aos gabinetes de Zanin, Gilmar e Moraes. Eles pediram o conteúdo sob a justificativa de que era necessário para a análise que ocorre nesta terça (15) sobre a relação de Moraes com o ex-banqueiro.

Veja abaixo o que foi revelado sobre os ministros nesta terça-feira (15).

Mensagens foram extraídas do celular de Daniel Vorcaro Reprodução

André Mendonça

Vorcaro foi convidado pelo menos duas vezes para eventos Instituto Iter, fundado por Mendonça. Em um caso, ele participaria de um debate no hotel Fasano de Belo Horizonte com o próprio ministro do STF para "poucos convidados, que foram selecionados pelo Iter", segundo um interlocutor. Não está claro se Vorcaro compareceu.

Em abril de 2024, Vorcaro conversou com um advogado identificado como Marcus Vinicius sobre uma reunião com Mendonça. "O André Mendonça me chamou lá no STF às 16 hs. Posso ir com vc agora ou às 17 hs?", escreveu o advogado. Vorcaro respondeu que poderia encontrá-lo às 18h. Na sequência, o interlocutor afirmou que aguardaria o ex-banqueiro em seu escritório.

No dia seguinte, Vorcaro voltou a procurar Marcus Vinicius e perguntou se ele queria se encontrar "17 ou quando liberar". A conversa indica que o advogado estava em compromisso no STF e combinava posteriormente o encontro com o então banqueiro.

Em julho de 2024, Vorcaro perguntou sobre a situação de um caso no Supremo. O interlocutor respondeu que "tudo tem como o amigo" [sic], mas que o processo seria julgado no dia 6 de agosto e que aguardava outros andamentos processuais.

Outro conjunto de mensagens registra contatos de Vorcaro com o advogado Ciro Soares. Como já se sabia, em 8 de fevereiro de 2025, Ciro mostrou uma foto para Daniel Vorcaro dizendo que estava com o ministro André Mendonça.

Já no dia 16 de fevereiro escreveu ao ex-banqueiro: "Opa Dani!!! Preciso muito falar com vc. O A.M quer recebê-lo. E preciso agendar o quanto antes". No dia seguinte, Ciro informou que estava saindo de Brasília, disse que precisava falar com ele e acrescentou que poderia marcar "às 18hs".

As conversas não explicitam nesse trecho quem é "A.M.", mas outros registros do material mostram Ciro em contato com Vorcaro sobre André Mendonça.

Em março, as tratativas ficam mais explícitas. O deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP), alvo de operação da PF desta segunda, avisou Vorcaro em 13 de março de 2025: "Amanhã sexta feira 17:00 com ministro André em São Paulo". Vorcaro respondeu "Show" e "Marcado". No dia seguinte, pouco antes do horário combinado, escreveu: "Fala amigo" e "Estou a caminho". Cezinha respondeu: "Ministro já está te esperando".

Kassio Nunes Marques

Vorcaro tratou de pagamentos que seriam destinados ao advogado Kevin Marques, filho de Kassio, por meio da Consult Inteligência Tributária.

As mensagens que revelaram a relação foram trocadas entre Luiz Rennó, então diretor jurídico do Banco Master, e Vorcaro. Nelas, Rennó fala em pagamentos mensais de R$ 500 mil.

Rennó repassou ao ex-controlador do Master, no dia 1 de outubro de 2024, a informação de que o STF tinha tomado uma decisão favorável a uma destilaria que receberia indenização bilionária da União. Vorcaro tinha negócios e interesse na área, já que o Master mantinha em seu balanço carteira de precatórios do setor sucroalcooleiro estimada em R$ 10 bilhões.

Votaram a favor da tese os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Ficaram vencidos Gilmar Mendes e André Mendonça.

Nunes Marques inicialmente se declarou impedido de votar, mas depois reviu a posição e desempatou o julgamento a favor da destilaria. Em seguida, Rennó envia o print com os contatos de Kevin Marques, e embaixo a legenda: "Dominado aqui".

No ano seguinte, em 4 de julho de 2025, Rennó volta a falar do assunto com Vorcaro. Ele envia o print com os mesmos contatos de Kevin Marques e escreve: "Esse aqui _ 500 mil mês - mantém? Kkkkkkkkk. Então esse aqui já era, né?". Vorcaro responde: "Kkkkkkk".

Em 8 de agosto de 2025, Rennó diz a Vorcaro: "Dos pagamentos essenciais está faltando a Consult". Em seguida, envia o mesmo print com os contados de Kevin Marques, e escreve: "Aqui. Esse aí. Único 'meu' que faltou".

Luiz Fux

As mensagens mostram ainda que Vorcaro era próximo do advogado Rodrigo Fux, filho do ministro do STF. Rodrigo pediu ao ex-banqueiro que informações sobre um compromisso em Londres fossem enviadas à secretária do pai no Supremo.

Houve ainda encontros presenciais e conversas entre Rodrigo Vorcaro. Em diferentes momentos da conversa, o filho do ministro trata Daniel Vorcaro como "irmão". Em 17 de maio de 2024, por exemplo, o advogado inicia uma conversa com "Fala irmão. Tudo bem?".

Em dezembro de 2024, quando combinavam um horário para uma reunião, Rodrigo, após confirmação, escreveu: "Tapete vermelho irmão". Vorcaro respondeu: "Valeu irmao!".

Um mês antes, em novembro de 2024, o ex-banqueiro procurou o advogado e afirmou: "Quero te chamar pra me ajudar num caso". Rodrigo respondeu que seria um prazer ajudar e os dois marcaram uma videoconferência. Depois da conversa, Vorcaro enviou um documento, e Rodrigo afirmou que iria analisá-lo.

Em fevereiro de 2025, Rodrigo fez referência a outro compromisso. "Já está a par do encontro de hoje né?", perguntou. Vorcaro respondeu: "Sim! Vc é fera". "Será um grande dia", afirmou o advogado. O trecho das mensagens, porém, não identifica os participantes desse encontro e, isoladamente, não permite afirmar que se tratava de uma reunião com Luiz Fux.

A conexão direta com o ministro aparece, entretanto, nas conversas de março. No dia 11, Rodrigo procurou Vorcaro para marcar uma reunião em Brasília. Disse que precisava "alinhar algumas questões" e afirmou que, antes, passaria pelo aniversário do ministro Luís Roberto Barroso. O encontro inicialmente seria realizado naquela noite, mas Vorcaro ainda estava em São Paulo à espera de um voo. Os dois decidiram então deixar a conversa para a manhã seguinte.

Rodrigo sugeriu 10h ou 10h30, e Vorcaro escolheu o segundo horário. "Fechado", respondeu o advogado. Às 10h12 do dia 12 de março, Rodrigo escreveu: "Bom dia. 10:30hs tô aí".