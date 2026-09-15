Com emoção na pista, final da Velocidade na Terra premia campeões da temporada 2026

A Copa VOE de Velocidade na Terra sagrou novos campeões neste domingo (13), em Aracruz.





Com momentos de muita adrenalina durante todo o evento, o primeiro capotamento do dia ocorreu já na tomada de tempo, envolvendo o piloto Vitor Moura, que acabou fora da prova. Na sequência, as equipes do líder e vice líder da categoria, Arthur Scaquete e Thiago Carlesso, apostavam na soma da pontuação da pole e revezavam na primeira colocação, mas esqueceram de André Vargas que cravou a pole, ganhou a bateria e ainda fez a volta mais rápida da nona etapa.





Apesar do bom desempenho de André na fase inicial, quem roubou a cena na corrida da nona etapa foi Lucas Thompson, que venceu após o capotamento do líder Arthur Scaquete na segunda volta e a quebra do vice líder Thiago Carlesso.





A décima etapa teve André Vargas largando novamente na frente, mas o piloto patinou na largada e perdeu posições. Mesmo assim, André manteve a calma e retomou a liderança, sendo perseguido por Lucas Thompson até as últimas voltas, quando teve problemas no carro e viu o adversário tomar a frente e vencer a corrida, sagrando-se campeão.





Nas categorias Graduados e Graduados Pro, que correm juntas, os campeões já estavam praticamente definidos. Anaylson Liliu, que precisava de dois terceiros lugares e ganhou todos os 64 pontos do evento na Graduados Pro foi o campeão sem dar chance para os rivais.





Na Graduados, Victor Leão fez uma corrida mais tranquila e já na nona etapa cruzou a linha de chegada como campeão da categoria, indo para a última etapa sem compromissos em disputa. Victor foi Campeão da Light no ano passado e campeão da Graduados neste ano. No ano que vem estará na Graduados Pro, enquanto Liliu confirmou seu afastamento das provas do Estadual, visando disputar apenas provas nacionais. Além de Liliu, Victor Leão e Betinho Sartório deverão fazer parte do grid de largada do campeonato brasileiro da categoria que será realizado em novembro.





O evento, que levou um grande público, foi encerrado com satisfação pela organização.



