ES lidera produção nacional de quatro culturas e avança no café

O Espírito Santo encerrou 2025 na liderança nacional da produção de pimenta-do-reino, mamão, chuchu e inhame, além de registrar crescimento de 21,4% na quantidade de café produzida. Os dados são da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) 2025, divulgada nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Na pimenta-do-reino, foram produzidas 83,5 mil toneladas no Estado, alta de 13,6% na comparação com 2024. O volume corresponde a mais de 60% das 135,7 mil toneladas produzidas no Brasil no ano. São Mateus e Jaguaré aparecem como os dois municípios que mais produziram a especiaria no país, com 27,1 mil e 9,8 mil toneladas, respectivamente.





O Espírito Santo também manteve a liderança na produção de mamão, embora tenha registrado recuo em relação ao ano anterior. Foram 385,9 mil toneladas em 2025, contra 398,1 mil toneladas em 2024. No país, a produção chegou a aproximadamente 1,2 milhão de toneladas. Pinheiros, Montanha e Linhares foram os três municípios brasileiros que mais produziram a fruta.