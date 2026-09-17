Melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído e bateria de longa duração em 2026

Você já colocou o fone de ouvido para tocar uma música, assistir a um vídeo ou participar de uma reunião e precisou interromper tudo porque a bateria acabou? Ou tentou ouvir um podcast no ônibus, no avião ou em um ambiente movimentado, mas não conseguiu prestar atenção por causa dos ruídos ao redor?





Com o avanço da tecnologia, os fones de ouvido ganharam modelos com baterias que duram dezenas de horas, cancelamento ativo de ruído, conexão com mais de um dispositivo, resistência à água e sistemas que ajustam o áudio de acordo com o ambiente.





Mas, mesmo com tantas opções, escolher o modelo ideal pode ser uma tarefa complicada, pois existem fones pequenos e discretos, modelos maiores que cobrem as orelhas, versões com fio e alternativas sem fio. Cada formato apresenta vantagens e limitações, e a melhor escolha depende da rotina de quem vai utilizá-lo.





Para ajudar nessa decisão, reunimos algumas opções de fones de ouvido e explicamos o que observar antes da compra.