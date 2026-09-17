AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dia a dia

Melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído e bateria de longa duração em 2026

Desde os modelos de fones até a funcionalidade de cada um, saiba cada detalhe do aparelho antes de comprar algum.

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 17:05

Públicado em 

17 set 2026 às 17:05
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta
Saiba como escolher o fone ideal para você. Fonte: Canva

Você já colocou o fone de ouvido para tocar uma música, assistir a um vídeo ou participar de uma reunião e precisou interromper tudo porque a bateria acabou? Ou tentou ouvir um podcast no ônibus, no avião ou em um ambiente movimentado, mas não conseguiu prestar atenção por causa dos ruídos ao redor?

Com o avanço da tecnologia, os fones de ouvido ganharam modelos com baterias que duram dezenas de horas, cancelamento ativo de ruído, conexão com mais de um dispositivo, resistência à água e sistemas que ajustam o áudio de acordo com o ambiente.

Mas, mesmo com tantas opções, escolher o modelo ideal pode ser uma tarefa complicada, pois existem fones pequenos e discretos, modelos maiores que cobrem as orelhas, versões com fio e alternativas sem fio. Cada formato apresenta vantagens e limitações, e a melhor escolha depende da rotina de quem vai utilizá-lo.

Para ajudar nessa decisão, reunimos algumas opções de fones de ouvido e explicamos o que observar antes da compra.

Fones com fim ou sem fio, qual a diferença?

Os fones com fio são conectados no celular, computador ou outro equipamento por meio de uma entrada física, como a conexão P2 ou USB. Uma das principais vantagens é que eles não dependem de bateria própria para reproduzir o áudio, além de apresentar menor atraso na transmissão do som e podem ser interessantes para quem utiliza o acessório por muito tempo.

Por outro lado, o fio pode limitar os movimentos e acabar se enrolando durante o uso. Também é importante verificar se o aparelho ao qual o fone será conectado possui uma entrada compatível, já que muitos celulares deixaram de oferecer a conexão P2.

Já os modelos sem fio utilizam tecnologias como o Bluetooth para transmitir o áudio. Eles oferecem mais liberdade de movimento e são bastante práticos para atividades físicas, deslocamentos e chamadas. Mas o ponto negativo é que precisam ser recarregados e podem apresentar diferenças de estabilidade de conexão e qualidade de transmissão.

Entre os modelos sem fio, os chamados TWS são aqueles formados por dois fones independentes, geralmente acompanhados de uma caixinha que também funciona como carregador. Eles são compactos e fáceis de transportar, mas a duração da bateria costuma ser informada separadamente para os fones e para a caixa.

PHILIPS, Fone de Ouvido com Microfone, TAUE101BK/00, Com fio de 1,2 metros, intra-auricular, Preto

PHILIPS, Fone de Ouvido com Microfone, TAUE101BK/00, Com fio de 1,2 metros, intra-auricular, Preto

JBL, Fone de Ouvido in Ear, C50HI - Preto

JBL, Fone de Ouvido in Ear, C50HI - Preto

Motorola, Fone de Ouvido com Microfone, Intra Auricular, Preto

Motorola, Fone de Ouvido com Microfone, Intra Auricular, Preto

JBL Fones de ouvido esportivos Endurance Run 3 com fio com tecnologia FlipHook e TwistLock

JBL Fones de ouvido esportivos Endurance Run 3 com fio com tecnologia FlipHook e TwistLock

PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto

PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto

Xiaomi Redmi Buds 6 Play

Xiaomi Redmi Buds 6 Play

soundcore P30i da Anker, ANC Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 Sem Fio, TWS

soundcore P30i da Anker, ANC Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 Sem Fio, TWS

Fone de ouvido sem fio TWS Philips TAT1209BK/00 na cor preto, com bluetooth, microfone, tecnologia IPX4 e 18 horas de reprodução.

Fone de ouvido sem fio TWS Philips TAT1209BK/00 na cor preto, com bluetooth, microfone, tecnologia IPX4 e 18 horas de reprodução.

Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto

Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto

Intra- auricular, auricular e headphones

Os fones auriculares (earbuds), ficam apoiados na parte externa da orelha, sem entrar diretamente no canal auditivo. Por isso, costumam ser confortáveis para quem não gosta da sensação de vedação, mas podem permitir a entrada de mais sons externos.

Os intra-auriculares (in-ear), são encaixados no canal auditivo e geralmente contam com ponteiras de silicone. Esse formato ajuda a criar uma vedação física, o que pode melhorar o isolamento do ambiente e favorecer a qualidade do áudio. Por serem pequenos, também são fáceis de levar no bolso ou na mochila, porém, o conforto depende bastante do tamanho e do formato das ponteiras. Já os modelos supra-auriculares ficam apoiados sobre as orelhas.

Enquanto os headphones (over-ear), possuem conchas maiores que envolvem completamente as orelhas. Esses modelos costumam oferecer mais conforto em momentos prolongados e podem proporcionar um isolamento acústico mais eficiente, embora sejam maiores e menos práticos para transportar.

Fone de Ouvido Sem Fio, HUAWEI FreeClip 2, Design em C, Audição Adaptativa Open-ear

Fone de Ouvido Sem Fio, HUAWEI FreeClip 2, Design em C, Audição Adaptativa Open-ear

Fone De Ouvido Profissional KZ EDX Pro Intra-auricular, Driver Dinâmico Magnético Composto de 10mm

Fone De Ouvido Profissional KZ EDX Pro Intra-auricular, Driver Dinâmico Magnético Composto de 10mm

Fone de Ouvido QKZ AK6 Intra-Auricular, Driver Dinâmico de 10mm, Graves Potentes e Cabo Fixo

Fone de Ouvido QKZ AK6 Intra-Auricular, Driver Dinâmico de 10mm, Graves Potentes e Cabo Fixo

HUAWEI FreeClip 2 S Fones de Ouvido Sem Fio, Fones de Ouvido Abertos, IP57

HUAWEI FreeClip 2 S Fones de Ouvido Sem Fio, Fones de Ouvido Abertos, IP57

Fone de Ouvido Bluetooth 5.4, IPX5 à Prova D'Água, 45h de Bateria, Com Microfone Embutido

Fone de Ouvido Bluetooth 5.4, IPX5 à Prova D'Água, 45h de Bateria, Com Microfone Embutido

SOUNDPEATS H3 Fones Bluetooth Hi-Fi, Snapdragon Sound, ANC 55dB

SOUNDPEATS H3 Fones Bluetooth Hi-Fi, Snapdragon Sound, ANC 55dB

soundcore Q20i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth ANC Híbrido Ativo, 60H

soundcore Q20i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth ANC Híbrido Ativo, 60H

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth Over-Ear, Tune 530BT, Sem Fio, Até 76 Horas de Bateria - Preto

JBL, Fone de Ouvido Bluetooth Over-Ear, Tune 530BT, Sem Fio, Até 76 Horas de Bateria - Preto

PHILIPS, Headphone Bluetooth, TAH2300BK/00, Com Microfone, Até 55 horas de bateria, Design Over-ear, Dobrável, Preto

PHILIPS, Headphone Bluetooth, TAH2300BK/00, Com Microfone, Até 55 horas de bateria, Design Over-ear, Dobrável, Preto

Basike Fone de Ouvido Bluetooth 5.4, Headphone Bluetooth com ANC, Som Hi-Fi

Basike Fone de Ouvido Bluetooth 5.4, Headphone Bluetooth com ANC, Som Hi-Fi

O que é o cancelamento de ruído?

O cancelamento de ruído ativo, utiliza microfones para captar os sons do ambiente e produzir ondas sonoras que ajudam a reduzir a percepção desses ruídos. A tecnologia costuma funcionar especialmente bem contra sons contínuos e graves, como o barulho de motores, aviões, ônibus e aparelhos de ar-condicionado.

O cancelamento ativo funciona como um recurso adicional. Mesmo assim, ele não elimina completamente todos os sons ao redor. Vozes, buzinas e ruídos repentinos podem continuar sendo percebidos, dependendo da qualidade do sistema e das condições do ambiente.

Alguns modelos também oferecem o chamado modo ambiente ou modo transparência. Nesse caso, os microfones captam os sons externos e os reproduzem junto com o áudio, permitindo que o usuário escute o que acontece ao redor sem precisar retirar os fones.

PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT2500BK/00, Bluetooth, Com Cancelamento de Ruído Ativo ANC, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, iPX4, Preto

PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT2500BK/00, Bluetooth, Com Cancelamento de Ruído Ativo ANC, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, iPX4, Preto

soundcore Liberty 5 Pro da Anker Fone de Ouvido Bluetooth 6.1 Sem Fio, ANC

soundcore Liberty 5 Pro da Anker Fone de Ouvido Bluetooth 6.1 Sem Fio, ANC

soundcore P30i da Anker, ANC Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 Sem Fio, TWS

soundcore P30i da Anker, ANC Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 Sem Fio, TWS

soundcore V20i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Aberto e Esportivo, 36H

soundcore V20i da Anker, Fone de Ouvido Bluetooth Aberto e Esportivo, 36H

Samsung Galaxy Buds Core, Fone de Ouvido, sem fio, cancelamento de ruído, interprete inteligente

Samsung Galaxy Buds Core, Fone de Ouvido, sem fio, cancelamento de ruído, interprete inteligente

PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto

PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAQ2000BK/00, Bluetooth, Design Aberto Ear-Clip, Com Microfone, Até 28 horas de bateria, iPX4, Preto

Fones de Ouvido Sem Fio Esportivos Bluetooth 5.4, Intra-auricular SportFree com Gancho, 30h de Bateria, IPX5 à Prova de Água

Fones de Ouvido Sem Fio Esportivos Bluetooth 5.4, Intra-auricular SportFree com Gancho, 30h de Bateria, IPX5 à Prova de Água

Basike Fone de Ouvido Bluetooth 6.0 Esportivo para Corrida, Intra-Auricular

Basike Fone de Ouvido Bluetooth 6.0 Esportivo para Corrida, Intra-Auricular

Bateria

A duração da bateria é um dos principais pontos a observar em um fone sem fio. No entanto, é preciso prestar atenção às condições utilizadas pelo fabricante para divulgar esse número.

Em modelos com cancelamento ativo de ruído, por exemplo, a autonomia pode ser menor quando o recurso está ligado. O uso do ANC, do modo transparência, de chamadas e de outros recursos exige mais energia. Por isso, vale verificar tanto a duração com os recursos ativados quanto o tempo de reprodução com eles desligados.

Nos fones TWS, também é importante diferenciar a autonomia de carga da duração total com a caixinha. Um modelo que oferece 6 horas de reprodução nos fones e outras recargas pela caixa pode alcançar várias horas de uso ao longo do dia, mas isso não significa que os fones funcionarão continuamente durante todo esse período.

O que observar antes de comprar?

Além da bateria e do cancelamento de ruído, outros detalhes podem influenciar bastante na escolha de um fone. O conforto é um deles, principalmente para quem pretende utilizar o fone por várias horas. Um modelo muito “enfeitado” pode não ser uma boa escolha se provocar incômodo durante o uso.

A qualidade do microfone também merece atenção para quem participa de reuniões ou faz chamadas com frequência, se for o caso, busque saber sobre a qualidade e evitar constrangimentos. Algo a verificar também é a resistência à água e ao suor, que podem ser importantes para quem pretende utilizar o acessório durante caminhadas ou exercícios.

Outro ponto é a compatibilidade, alguns recursos funcionam melhor quando o fone e o celular pertencem ao mesmo sistema, enquanto outros modelos oferecem conexão com diferentes sistemas operacionais. Também vale conferir se o aparelho possui conexão multiponto, que permite alternar entre dois dispositivos, como um celular e um computador, caso seja algo de interesse próprio.

Por fim, é importante lembrar que um número elevado de horas de bateria ou de decibéis de cancelamento de ruído não garante, sozinho, a melhor experiência. O formato, o ajuste, a qualidade do áudio e o tipo de uso devem ser considerados como um conjunto.

Desta forma, seguindo esse guia, você possui todas as informações para comprar o fone que mais combina com o seu padrão de uso.

Veja Também 

Imagem de destaque

Saiba quais fones de ouvido bluetooth são compatíveis com iPhone

Imagem de destaque

5 fones de ouvido ideais para cada ocasião

Imagem de destaque

Por que os fones de ouvido com fio estão voltando a ter destaque? Entenda!

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

 

Clube A Gazeta

Clube A Gazeta Clube A Gazeta

Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e as melhores indicações para os leitores de A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Música Smartfone Clube A Gazeta Compras Tecnologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PF apreende 140 kg de cocaína escondidos no casco de navio no Espírito Santo
140 kg de cocaína são encontrados em casco de navio no ES
Imagem de destaque
Flávio Bolsonaro não viajou aos EUA em setembro; imagens são de maio
Agência do Correios na Avenida Jerônimo Monteiro, Glória, Vila Velha
Greve dos Correios: veja cidades onde agências do ES aderiram à paralisação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados