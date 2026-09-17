Melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído e bateria de longa duração em 2026

Você já colocou o fone de ouvido para tocar uma música, assistir a um vídeo ou participar de uma reunião e precisou interromper tudo porque a bateria acabou? Ou tentou ouvir um podcast no ônibus, no avião ou em um ambiente movimentado, mas não conseguiu prestar atenção por causa dos ruídos ao redor?
Com o avanço da tecnologia, os fones de ouvido ganharam modelos com baterias que duram dezenas de horas, cancelamento ativo de ruído, conexão com mais de um dispositivo, resistência à água e sistemas que ajustam o áudio de acordo com o ambiente.
Mas, mesmo com tantas opções, escolher o modelo ideal pode ser uma tarefa complicada, pois existem fones pequenos e discretos, modelos maiores que cobrem as orelhas, versões com fio e alternativas sem fio. Cada formato apresenta vantagens e limitações, e a melhor escolha depende da rotina de quem vai utilizá-lo.
Para ajudar nessa decisão, reunimos algumas opções de fones de ouvido e explicamos o que observar antes da compra.
Os fones com fio são conectados no celular, computador ou outro equipamento por meio de uma entrada física, como a conexão P2 ou USB. Uma das principais vantagens é que eles não dependem de bateria própria para reproduzir o áudio, além de apresentar menor atraso na transmissão do som e podem ser interessantes para quem utiliza o acessório por muito tempo.
Por outro lado, o fio pode limitar os movimentos e acabar se enrolando durante o uso. Também é importante verificar se o aparelho ao qual o fone será conectado possui uma entrada compatível, já que muitos celulares deixaram de oferecer a conexão P2.
Já os modelos sem fio utilizam tecnologias como o Bluetooth para transmitir o áudio. Eles oferecem mais liberdade de movimento e são bastante práticos para atividades físicas, deslocamentos e chamadas. Mas o ponto negativo é que precisam ser recarregados e podem apresentar diferenças de estabilidade de conexão e qualidade de transmissão.
Entre os modelos sem fio, os chamados TWS são aqueles formados por dois fones independentes, geralmente acompanhados de uma caixinha que também funciona como carregador. Eles são compactos e fáceis de transportar, mas a duração da bateria costuma ser informada separadamente para os fones e para a caixa.
PHILIPS, Fone de Ouvido com Microfone, TAUE101BK/00, Com fio de 1,2 metros, intra-auricular, Preto
JBL, Fone de Ouvido in Ear, C50HI - Preto
Motorola, Fone de Ouvido com Microfone, Intra Auricular, Preto
JBL Fones de ouvido esportivos Endurance Run 3 com fio com tecnologia FlipHook e TwistLock
PHILIPS, Fone de Ouvido Sem Fio TWS, TAT1109BK/00, Bluetooth, Com Microfone, Até 24 horas de bateria, Preto
Xiaomi Redmi Buds 6 Play
soundcore P30i da Anker, ANC Fone de Ouvido Bluetooth 5.4 Sem Fio, TWS
Fone de ouvido sem fio TWS Philips TAT1209BK/00 na cor preto, com bluetooth, microfone, tecnologia IPX4 e 18 horas de reprodução.
Fone de Ouvido Sem Fio, JBL, Bluetooth, Wave Beam 2, Intra Auricular, Sem Fio, Resistente À Água e Poeira - Preto
Os fones auriculares (earbuds), ficam apoiados na parte externa da orelha, sem entrar diretamente no canal auditivo. Por isso, costumam ser confortáveis para quem não gosta da sensação de vedação, mas podem permitir a entrada de mais sons externos.
Os intra-auriculares (in-ear), são encaixados no canal auditivo e geralmente contam com ponteiras de silicone. Esse formato ajuda a criar uma vedação física, o que pode melhorar o isolamento do ambiente e favorecer a qualidade do áudio. Por serem pequenos, também são fáceis de levar no bolso ou na mochila, porém, o conforto depende bastante do tamanho e do formato das ponteiras. Já os modelos supra-auriculares ficam apoiados sobre as orelhas.
Enquanto os headphones (over-ear), possuem conchas maiores que envolvem completamente as orelhas. Esses modelos costumam oferecer mais conforto em momentos prolongados e podem proporcionar um isolamento acústico mais eficiente, embora sejam maiores e menos práticos para transportar.