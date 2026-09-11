Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • 7 livros para ampliar conhecimentos e estimular o pensamento
Cultura

7 livros para ampliar conhecimentos e estimular o pensamento

Obras reúnem reflexões sobre a escola e o currículo, discussões sobre o país, a educação clássica e os desafios do presente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 16:55

Obras de diferentes áreas do conhecimento convidam à reflexão e ajudam a enxergar o mundo por novos ângulos (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)
Obras de diferentes áreas do conhecimento convidam à reflexão e ajudam a enxergar o mundo por novos ângulos Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

Aprender não se limita à sala de aula ou aos períodos de estudo. Diferentes áreas do conhecimento ajudam a compreender melhor o mundo, questionar ideias e construir novos pontos de vista.

Os livros são importantes aliados de quem busca exercitar o pensamento crítico. Esta seleção reúne obras que passam por educação, história, sociedade, ciência, filosofia e artes. São diferentes caminhos para conhecer temas que fazem parte do mundo contemporâneo e também para revisitar saberes que continuam relevantes ao longo do tempo.

De reflexões sobre a escola e o currículo a discussões sobre o Brasil, a educação clássica e os desafios do presente, os títulos ajudam a ampliar repertórios, fazer perguntas e enxergar a realidade por novas perspectivas. Confira! 

1. Emergência climática

“Emergência climática” reúne estudos sobre as mudanças do clima e seus impactos ambientais, econômicos e sociais (Imagem: Reprodução digital | Editora ICH)
“Emergência climática” reúne estudos sobre as mudanças do clima e seus impactos ambientais, econômicos e sociais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora ICH

Apesar dos alertas e prognósticos da ciência sobre o aquecimento global e as mudanças do clima, a situação se agrava nos aspectos ambiental, econômico e social. Para oferecer uma visão abrangente do tema, esta publicação em edição trilíngue (português, inglês e espanhol) da Editora ICH traz estudos científicos que vão da percepção do problema na sociedade até as ameaças que o surgimento de novos patógenos representa para a saúde e a vida humana. A concepção editorial, a curadoria científica e a organização da obra estão a cargo da engenheira cartógrafa Carla Madureira Cruz. 

2. Pensar escola, inventar currículo: deslocando sentidos na educação 

“Pensar escola, inventar currículo: deslocando sentidos na educação” discute como relações de poder influenciam o currículo, as políticas educacionais e as práticas escolares (Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez)
“Pensar escola, inventar currículo: deslocando sentidos na educação” discute como relações de poder influenciam o currículo, as políticas educacionais e as práticas escolares (Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez) Crédito:

O livro reúne pesquisadoras e pesquisadores do campo do currículo escolar para discutir temas centrais da educação contemporânea, a partir de diferentes perspectivas e áreas de especialidade. Os autores partem de uma compreensão do currículo como um espaço atravessado por relações de poder, que interferem na organização da escola, nas políticas educacionais e nas práticas pedagógicas. Publicado pela Cortez Editora, o livro é organizado por Alice Casimiro Lopes, vencedora do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026, e Hellen Gregol Araujo.

3. Que Brazil é Esse? O que eles disseram sobre o Brasil 

“Que Brazil é Esse? O que eles disseram sobre o Brasil” usa diferentes olhares sobre o país para refletir sobre preconceitos e desigualdades (Imagem: Reprodução digital | Editora Livros Ilimitados)
“Que Brazil é Esse? O que eles disseram sobre o Brasil” usa diferentes olhares sobre o país para refletir sobre preconceitos e desigualdades Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Livros Ilimitados

O olhar estrangeiro pode ajudar a refletir sobre as complexidades do nosso país? A partir dessa pergunta, o escritor e professor de Literatura Paulo Otávio Barreiros Gravina publicou esta obra para explicar como frases de personalidades mundialmente conhecidas contribuem para uma discussão profunda sobre preconceitos, desigualdades, conflitos e potencialidades próprias do contexto nacional. 

4. Guia de coaching educacional 

“Guia de coaching educacional” apresenta ferramentas para ajudar educadores a organizar prioridades e estabelecer metas (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)
“Guia de coaching educacional” apresenta ferramentas para ajudar educadores a organizar prioridades e estabelecer metas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Divulgação

A professora, pesquisadora e escritora Le Savoldi lança este livro para apresentar ferramentas que ajudam os educadores a identificarem sinais de esgotamento, organizar prioridades, estabelecer metas alcançáveis e desenvolver habilidades de comunicação e liderança. A proposta é que o docente consiga lidar melhor com os desafios da profissão sem comprometer o bem-estar, fortalecendo a capacidade de ensinar e de construir relações mais saudáveis dentro da escola.

5. Trivium – As artes liberais da Lógica, Gramática e Retórica 

“Trivium – As artes liberais da Lógica, Gramática e Retórica” resgata fundamentos da educação clássica e mostra a relação entre linguagem, pensamento e argumentação (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro)
“Trivium – As artes liberais da Lógica, Gramática e Retórica” resgata fundamentos da educação clássica e mostra a relação entre linguagem, pensamento e argumentação (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro) Crédito:

A obra resgata as três artes liberais que fundamentaram a educação clássica: a gramática, a lógica e a retórica e mostra como linguagem, pensamento e argumentação se relacionam na construção do conhecimento e na comunicação de ideias. Com exemplos de grandes autores, o livro apresenta uma abordagem didática sobre o desenvolvimento da inteligência, da expressão e do pensamento crítico, sendo uma referência para estudantes e professores. 

6. Por que prendemos os animais?

“Por que prendemos os animais?” propõe uma reflexão sobre a relação entre seres humanos, animais e natureza (Imagem: Reprodução digital | Editora Telha)
“Por que prendemos os animais?” propõe uma reflexão sobre a relação entre seres humanos, animais e natureza Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Telha

A partir de uma abordagem fundamentada nas Ciências Humanas, a jornalista e pesquisadora Caroline Zerbato convida os leitores a refletirem sobre a relação entre seres humanos, animais e natureza. Com linguagem acessível, a autora aborda temas como ética, responsabilidade, cuidado com a vida e preservação dos ecossistemas, incentivando uma análise crítica de hábitos e escolhas cotidianas. A obra propõe um debate equilibrado sobre o papel do ser humano no mundo contemporâneo, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e comprometidos com a conservação ambiental e o respeito à vida.

7.  Nuances da Exclusão

“Nuances da Exclusão” apresenta experiências relacionadas à deficiência auditiva e reflete sobre inclusão e educação (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)
“Nuances da Exclusão” apresenta experiências relacionadas à deficiência auditiva e reflete sobre inclusão e educação Crédito: Imagem: Reprodução digital | Divulgação

A autobiografia reúne as experiências do escritor Felipe Afonso com a deficiência auditiva. Com olhar íntimo, a obra compartilha as complexidades vividas por pessoas com deficiência (PcDs) no mercado de trabalho , na educação e na saúde. Parte da série “Nuances da Surdez”, o livro também reflete sobre as propostas de inclusão dentro das escolas brasileiras.

Por Ana Paula Gonçalves

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Do chá verde ao vetiver: como as notas olfativas constroem a personalidade de um perfume
Diretor-geral afastado da PF, Andrei Passos Rodrigues
Chefe da PF diz a Fachin que relatório sobre Mendonça foi determinação de Moraes
Mick Jagger critica comparação com Harry Styles
Dieta e treino aos 83 anos: o que Mick Jagger ensina sobre saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados