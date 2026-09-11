7 livros para ampliar conhecimentos e estimular o pensamento

Apesar dos alertas e prognósticos da ciência sobre o aquecimento global e as mudanças do clima, a situação se agrava nos aspectos ambiental, econômico e social. Para oferecer uma visão abrangente do tema, esta publicação em edição trilíngue (português, inglês e espanhol) da Editora ICH traz estudos científicos que vão da percepção do problema na sociedade até as ameaças que o surgimento de novos patógenos representa para a saúde e a vida humana. A concepção editorial, a curadoria científica e a organização da obra estão a cargo da engenheira cartógrafa Carla Madureira Cruz.