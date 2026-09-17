Carlos Papel celebra 60 anos de carreira com show gratuito em Vila Velha

Seis décadas dedicadas à música é motivo de sobra para celebrar, não é mesmo? Aos 74 anos, o cantor, compositor e violonista capixaba Carlos Papel comemora 60 anos de carreira com um show gratuito no próximo sábado (19), no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha.





A apresentação integra a programação da Semana de Arte da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e acontece das 16h às 20h, em uma tarde que também terá shows de José Eduardo & Banda e André Akira.





Um dos nomes tradicionais da música do Espírito Santo, Carlos Papel leva ao parque uma versão condensada do espetáculo que deu origem ao álbum “Carlos Papel 70, Ao Vivo”, lançado em julho deste ano nas plataformas digitais.





O trabalho foi gravado na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, no dia em que o artista completou 70 anos, e reúne músicas que atravessam diferentes momentos de sua trajetória, além de arranjos especiais e composições inéditas.





Entre as canções do repertório estão “Sol da manhã”, finalista do Festival dos Festivais, da TV Globo, em 1985; “Moqueca”, que homenageia um dos símbolos da culinária capixaba; e “Fora do eixo”, composição que aborda os desafios de produzir arte longe dos grandes centros culturais.





O álbum também marca uma parceria especial entre pai e filha. “Sequências Rosa”, inspirada em um conto de Guimarães Rosa, é a primeira composição de Carlos Papel em parceria com a filha, a escritora e diretora do projeto Fernanda Nali de Aquino.