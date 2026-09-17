Carlos Papel celebra 60 anos de carreira com show gratuito em Vila Velha

Seis décadas dedicadas à música é motivo de sobra para celebrar, não é mesmo? Aos 74 anos, o cantor, compositor e violonista capixaba Carlos Papel comemora 60 anos de carreira com um show gratuito no próximo sábado (19), no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha.
A apresentação integra a programação da Semana de Arte da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e acontece das 16h às 20h, em uma tarde que também terá shows de José Eduardo & Banda e André Akira.
Um dos nomes tradicionais da música do Espírito Santo, Carlos Papel leva ao parque uma versão condensada do espetáculo que deu origem ao álbum “Carlos Papel 70, Ao Vivo”, lançado em julho deste ano nas plataformas digitais.
O trabalho foi gravado na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, no dia em que o artista completou 70 anos, e reúne músicas que atravessam diferentes momentos de sua trajetória, além de arranjos especiais e composições inéditas.
Entre as canções do repertório estão “Sol da manhã”, finalista do Festival dos Festivais, da TV Globo, em 1985; “Moqueca”, que homenageia um dos símbolos da culinária capixaba; e “Fora do eixo”, composição que aborda os desafios de produzir arte longe dos grandes centros culturais.
O álbum também marca uma parceria especial entre pai e filha. “Sequências Rosa”, inspirada em um conto de Guimarães Rosa, é a primeira composição de Carlos Papel em parceria com a filha, a escritora e diretora do projeto Fernanda Nali de Aquino.
Para a apresentação em Vila Velha, Carlos Papel estará acompanhado por músicos que também participaram da gravação do álbum. Entre eles está a filha Julia Nali, cantora e compositora, que fará uma participação especial no show.
Também integram a formação o professor e músico Potiguara Menezes, na guitarra semiacústica e no cavaquinho; Dora Dalvi, no violão de sete cordas; e Aloyr Simões, parceiro de Carlos Papel no quarteto Quarto Crescente.
“Tem a Dora Dalvi no violão de sete cordas, a quem devo muito, porque foi ela quem começou comigo esse formato de show mais intimista, lá atrás, ajudando a formatar o repertório”, conta o músico.
Julia Nali, que atualmente mora no Rio de Janeiro, participa cantando uma música ao lado do pai e reforçando os backing vocals. Já Aloyr Simões fará um solo com Carlos Papel em “Claridade”, composição assinada pelo músico em parceria com Zé Antônio Monteiro.
A apresentação também representa um momento simbólico para o artista por acontecer dentro da Semana de Arte da Ufes, instituição onde estudou e com a qual mantém uma relação próxima.
É muito bacana que isso aconteça dentro da Semana de Arte da Ufes, minha faculdade, que é pública e gratuita, onde eu pretendo ainda fazer mestrado. Estou com 74 anos, com 60 anos de música e com muita vontade de seguir fazendo as coisas
A programação no Parque Cultural Casa do Governador é gratuita e aberta ao público.
Shows da Semana de Arte da Ufes
Quando: sábado, 19 de setembro
Horário: das 16h às 20h
Onde: Parque Cultural Casa do Governador – Palco
Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha (ES)
Entrada: gratuita