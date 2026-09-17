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Arte para todas as idades

Bailarinos que ajudaram a construir a dança no ES se reencontram após 40 anos

“Sinfonia de Nenikekamen” reúne integrantes da primeira formação da Cia. de Dança Mitzi Marzzuti e discute envelhecimento e etarismo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 13:59

Espetáculo reúne artistas com mais de 40 anos de dança para discutir etarismo nos palcos
Espetáculo reúne artistas com mais de 40 anos de dança para discutir etarismo nos palcos Carlos Antolini

Depois de mais de quatro décadas dedicadas à dança, seis artistas que ajudaram a construir a história dessa arte no Espírito Santo voltam a dividir o palco em Vitória. “Sinfonia de Nenikekamen” será apresentado no Theatro Carlos Gomes, de 8 a 11 de outubro, em uma celebração aos 40 anos da Cia. de Dança Mitzi Marzzuti que também coloca em discussão o envelhecimento e o etarismo na arte.


Liliane Cunha, Tadeu Schneider, Bianca Corteletti, Carolina Aguiar, Jeremias Schaydegger e Marcos Pitanga fazem parte da primeira formação da companhia e retornam à cena para falar sobre suas próprias trajetórias. Em vez de tentar esconder as transformações provocadas pelo tempo, o espetáculo parte justamente desses corpos e experiências para pensar o lugar de artistas mais velhos na dança.


A proposta questiona a ideia de que a dança é uma atividade necessariamente ligada à juventude, à forma física e ao alto desempenho. Em cena, os intérpretes não tentam reproduzir os movimentos ou a aparência que tinham no início da carreira. O foco está em mostrar como esses corpos dançam hoje.

Bailarinos que ajudaram a construir a dança no ES se reencontram após 40 anos
Bailarinos que ajudaram a construir a dança no ES se reencontram após 40 anos Carlos Antolini

Humor, fragilidade, desejo, experiência e potência aparecem na criação, que também aborda a dificuldade de permanência de profissionais mais velhos nos palcos.

Uma vitória contra estereótipos

O nome do espetáculo vem de Nenikekamen, expressão grega que significa “nós vencemos”. A palavra remete à história de Fidípides, mensageiro associado à origem da maratona, que teria corrido até Atenas para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas.


Na montagem, a ideia de vitória ganha outro significado. É a permanência na dança e a possibilidade de continuar ocupando os palcos mesmo quando o envelhecimento ainda é tratado como sinônimo de perda de capacidade.


Os artistas reunidos no espetáculo seguem ligados à dança como bailarinos, mestres e coreógrafos. O reencontro, portanto, não representa apenas uma volta ao passado, mas uma oportunidade de apresentar outras possibilidades de presença e movimento construídas ao longo de décadas.

Espetáculo em Vitória reúne artistas da dança para questionar o etarismo nos palcos
Espetáculo em Vitória reúne artistas da dança para questionar o etarismo nos palcos Carlos Antolini

A montagem marca os 40 anos da Cia. de Dança Mitzi Marzzuti, criada em 1986. 


Com coordenação geral, direção artística e coreografia de Mítzi Marzzuti, o espetáculo transforma o aniversário da companhia em uma reflexão sobre sua própria história e sobre o que acontece com os artistas que ajudaram a construí-la quando o tempo passa.

Serviço

Sinfonia do Nenikekamen, com a Cia de Dança Mitzi Marzzuti

Data: 08 a 11 de outubro

Local: Theatro Carlos Gomes – Vitória

Ingressos:

dias 08 e 09/10 - entrada gratuita, distribuição na bilheteria do teatro, nas datas das apresentações |

dias 10 e 11/12: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada)

Vendas: bilheteria do Theatro Carlos Gomes, das 14 àss 19 horas

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