Bailarinos que ajudaram a construir a dança no ES se reencontram após 40 anos

Depois de mais de quatro décadas dedicadas à dança, seis artistas que ajudaram a construir a história dessa arte no Espírito Santo voltam a dividir o palco em Vitória. “Sinfonia de Nenikekamen” será apresentado no Theatro Carlos Gomes, de 8 a 11 de outubro, em uma celebração aos 40 anos da Cia. de Dança Mitzi Marzzuti que também coloca em discussão o envelhecimento e o etarismo na arte.
Liliane Cunha, Tadeu Schneider, Bianca Corteletti, Carolina Aguiar, Jeremias Schaydegger e Marcos Pitanga fazem parte da primeira formação da companhia e retornam à cena para falar sobre suas próprias trajetórias. Em vez de tentar esconder as transformações provocadas pelo tempo, o espetáculo parte justamente desses corpos e experiências para pensar o lugar de artistas mais velhos na dança.
A proposta questiona a ideia de que a dança é uma atividade necessariamente ligada à juventude, à forma física e ao alto desempenho. Em cena, os intérpretes não tentam reproduzir os movimentos ou a aparência que tinham no início da carreira. O foco está em mostrar como esses corpos dançam hoje.
Humor, fragilidade, desejo, experiência e potência aparecem na criação, que também aborda a dificuldade de permanência de profissionais mais velhos nos palcos.
O nome do espetáculo vem de Nenikekamen, expressão grega que significa “nós vencemos”. A palavra remete à história de Fidípides, mensageiro associado à origem da maratona, que teria corrido até Atenas para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas.
Na montagem, a ideia de vitória ganha outro significado. É a permanência na dança e a possibilidade de continuar ocupando os palcos mesmo quando o envelhecimento ainda é tratado como sinônimo de perda de capacidade.
Os artistas reunidos no espetáculo seguem ligados à dança como bailarinos, mestres e coreógrafos. O reencontro, portanto, não representa apenas uma volta ao passado, mas uma oportunidade de apresentar outras possibilidades de presença e movimento construídas ao longo de décadas.
A montagem marca os 40 anos da Cia. de Dança Mitzi Marzzuti, criada em 1986.
Com coordenação geral, direção artística e coreografia de Mítzi Marzzuti, o espetáculo transforma o aniversário da companhia em uma reflexão sobre sua própria história e sobre o que acontece com os artistas que ajudaram a construí-la quando o tempo passa.
Sinfonia do Nenikekamen, com a Cia de Dança Mitzi Marzzuti
Data: 08 a 11 de outubro
Local: Theatro Carlos Gomes – Vitória
Ingressos:
dias 08 e 09/10 - entrada gratuita, distribuição na bilheteria do teatro, nas datas das apresentações |
dias 10 e 11/12: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada)
Vendas: bilheteria do Theatro Carlos Gomes, das 14 àss 19 horas