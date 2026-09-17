Bailarinos que ajudaram a construir a dança no ES se reencontram após 40 anos

Depois de mais de quatro décadas dedicadas à dança, seis artistas que ajudaram a construir a história dessa arte no Espírito Santo voltam a dividir o palco em Vitória. “Sinfonia de Nenikekamen” será apresentado no Theatro Carlos Gomes, de 8 a 11 de outubro, em uma celebração aos 40 anos da Cia. de Dança Mitzi Marzzuti que também coloca em discussão o envelhecimento e o etarismo na arte.





Liliane Cunha, Tadeu Schneider, Bianca Corteletti, Carolina Aguiar, Jeremias Schaydegger e Marcos Pitanga fazem parte da primeira formação da companhia e retornam à cena para falar sobre suas próprias trajetórias. Em vez de tentar esconder as transformações provocadas pelo tempo, o espetáculo parte justamente desses corpos e experiências para pensar o lugar de artistas mais velhos na dança.





A proposta questiona a ideia de que a dança é uma atividade necessariamente ligada à juventude, à forma física e ao alto desempenho. Em cena, os intérpretes não tentam reproduzir os movimentos ou a aparência que tinham no início da carreira. O foco está em mostrar como esses corpos dançam hoje.