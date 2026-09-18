Final de semana tem Ana Castela, Sorriso Maroto, Mariana Xavier e mais no ES; confira programação

O fim de semana está chegando e, para quem quer fazer algo diferente, mas ainda não escolheu o rolê, não se preocupe! HZ reuniu as princiáis atrações que vão acontecer entre sexta-feira (18) e domingo (20). O Espírito Santo tem uma programação recheada de exposições, música ao vivo, festas tradicionais, casas de shows e muito mais.





Nesta semana, começou a Expo São Mateus 2026, que reúne rodeio, parque de diversões e atrações musicais. Entre os destaques estão os shows de Ana Castela, Naiara Azevedo e Bruno & Marrone. Desde quinta-feira (17), a segunda cidade mais antiga do Estado recebe a festa gratuita, realizada em comemoração aos 482 anos do município. A programação segue até segunda-feira (21), no Parque de Exposições da cidade.