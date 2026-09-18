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Final de semana tem Ana Castela, Sorriso Maroto, Mariana Xavier e mais no ES; confira programação

De shows de vários estilos e tributos a artistas a peças de teatro, o ES está reunindo eventos para todos os gostos neste fim de semana
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 08:00

Agenda cultural do ES neste final de semana reune atrações para todos os gostos Reprodução Instagram @marianaxavieroficial / Arthur Louzada / POSSATO PHOTOGRAPHY

O fim de semana está chegando e, para quem quer fazer algo diferente, mas ainda não escolheu o rolê, não se preocupe! HZ reuniu as princiáis atrações que vão acontecer entre sexta-feira (18) e domingo (20). O Espírito Santo tem uma programação recheada de exposições, música ao vivo, festas tradicionais, casas de shows e muito mais.


Nesta semana, começou a Expo São Mateus 2026, que reúne rodeio, parque de diversões e atrações musicais. Entre os destaques estão os shows de Ana Castela, Naiara Azevedo e Bruno & Marrone. Desde quinta-feira (17), a segunda cidade mais antiga do Estado recebe a festa gratuita, realizada em comemoração aos 482 anos do município. A programação segue até segunda-feira (21), no Parque de Exposições da cidade.

Confira a programação completa do fim de semana clicando em "Ver agenda"

Já em Vitória, o Sorriso Maroto desembarca neste sábado (19) com uma proposta diferente. A banda se apresenta na Praça do Papa, a partir das 14h, com o projeto “Sorriso Eu Gosto no Pagode”, em um palco montado no centro do público, no formato 360º. Os ingressos custam a partir de R$ 116 (meia-entrada), conforme o lote e a modalidade, e estão à venda pelo site Ingresse.


Em Colatina, a atriz Mariana Xavier chega neste fim de semana com a peça “Antes do Ano que Vem”. O espetáculo será apresentado neste sábado (19), às 20h, e domingo (20), às 19h, no Teatro Marista Colatina. A montagem já passou por 26 cidades brasileiras e faz parte da programação do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e estão à venda pelo site do festival.

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