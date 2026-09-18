AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Enem: veja a proposta do novo modelo de redação
Educação

Enem: veja a proposta do novo modelo de redação

Texto deixaria de se concentrar em um único tema e passaria a abordar diferentes áreas; mudança faz parte da reformulação do exame para avaliar também o aprendizado no ensino médio

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 08:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 set 2026 às 08:23
SÃO PAULO - O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) discute mudanças para Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2028. Entre as propostas apresentadas, está a mudança no modelo da redação.
Em vez de um teste dissertativo-argumentativo de 30 linhas, como é hoje, a avaliação escrita seria desmembrada por área: 20 linhas em linguagens; 10 em ciências humanas; 10 em ciências da natureza; e 10 em matemática, totalizando 50 linhas de texto. O tema tem sido discutido em reuniões técnicas, relataram participantes à reportagem.
Cadernos de questões do primeiro dia de aplicação do Enem 2025
Cadernos de questões do primeiro dia de aplicação do Enem 2025 Angelo Miguel - Divulgação/MEC - 20/11/25
A mudança teria como intuito cobrar uma diversidade de raciocínio mais ampla dos estudantes, que hoje são cobrados apenas sobre um tema delimitado para redação.
Questionado sobre o assunto, o Inep disse que não há, "até o momento, deliberação final ou posição consolidada sobre os pontos específicos de implementação do novo modelo, mas há uma proposta preliminar que será discutida e finalizada até o final do ano".
O órgão disse que atua em interlocução com especialistas e com o MEC (Ministério da Educação) com o objetivo de assegurar que, em 2028, o Enem avalie o ensino médio em alinhamento à Base Nacional Curricular e à Política Nacional do Ensino Médio.
A proposta é discutida meses depois de o governo Lula (PT) anunciar mudanças nas funções do Enem. Em março, um decreto determinou que o exame também será usado para avaliar o aprendizado dos estudantes ao fim do ensino médio, em integração com o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).
O exame também continuará sendo usado para ingresso no ensino superior, por meio de programas como Sisu e Prouni, além do Fies.
A mudança faz parte de uma tentativa do governo de usar os resultados do Enem também para produzir diagnósticos sobre a educação básica e acompanhar desigualdades e metas educacionais.
No Enem 2025, última edição da prova, estudantes e professores relataram à reportagem a percepção de notas mais baixas na redação. O Inep negou ter alterado os critérios de correção e atribuiu a percepção, entre outras hipóteses, ao uso mais frequente de modelos prontos e de "repertórios de bolso".
Segundo o instituto, referências genéricas e memorizadas, usadas sem relação consistente com o tema ou com a argumentação, já podiam ser penalizadas em edições anteriores. Na época, o Inep afirmou que a intensidade do uso de modelos que poderiam ser aplicados a qualquer tema havia tornado a questão mais relevante na correção.

Leia mais sobre Enem 

Aulões do Pré-Enem chegam a Cachoeiro, Colatina e Linhares neste sábado

Vila Velha oferece aulões gratuitos para Enem e concursos a partir de sábado (18)

Enem 2026: inscrições começam nesta segunda (25); provas serão em novembro

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem Redação Educação Ensino Superior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pizza La Vincitrice da pizzaria Bontà, em Vila Velha
Pizza capixaba é premiada como a mais criativa do mundo em evento na Itália
Imagem BBC Brasil
O que o valor de R$ 1 trilhão em crédito imobiliário diz sobre o Brasil
Imagem de destaque
Quem foi Anne Frank e 9 curiosidades sobre o diário mais famoso do mundo, que agora é objeto de polêmica no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados