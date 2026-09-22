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Passagem relâmpago

Lula abre discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça (22)

Presidente deve falar de soberania e democracia, duas das suas principais bandeiras na disputa presidencial contra Flávio Bolsonaro

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 08:55

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

22 set 2026 às 08:55
Lula discursa a abertura da Assembleia-geral da ONU 2025
Lula durante discurso na abertura da Assembleia-geral da ONU em 2025 Reprodução

A menos de duas semanas das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usará seu discurso de abertura na Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira (22), para falar de soberania e democracia, duas das suas principais bandeiras na disputa presidencial.


O petista desembarcou no domingo (20), em Nova York com a intenção de falar para o público doméstico em meio à corrida eleitoral do próximo dia 4. Lula concorre à reeleição e tem como principal adversário o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Lula vai mencionar tarifas, regras de comércio e combate ao crime organizado transnacional. O presidente também deve se manifestar em defesa do multilateralismo.

Apesar dos embates, o mandatário não deve citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas vai fazer contrapontos ao republicano, em linguagem polida. O governo tem manifestado preocupação de que os americanos interfiram no pleito brasileiro.


Um encontro entre Lula e Trump não está na agenda, mas também não é descartado pelo governo. Os dois podem se cumprimentar e conversar brevemente nos corredores da Assembleia-Geral, como aconteceu no ano passado, quando Trump disse que os dois tinham tido muita “química”.


O Brasil é o primeiro a discursar no Debate Geral desde os primeiros anos da ONU, consolidando-se como uma tradição diplomática. Em seguida vêm os Estados Unidos, anfitrião do evento. Essa coincidência de horário permite que os líderes possam se esbarrar rapidamente nos corredores e trocar algumas palavras.

A arena internacional, principalmente os encontros com Donald Trump, se tornaram uma agenda de batalha entre os dois principais candidatos a presidente.


Lula visitou Trump em Washington em maio, quando conversou sobre uma prorrogação do prazo do tarifaço ao Brasil. Dias depois, foi a vez de Flávio ir à Casa Branca, ocasião em que o governo americano declarou o PCC e o CV como grupos terroristas.

Confira a agenda de Lula, com os horários de Brasília:

- 9h40: Encontro com o secretário-Geral das Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, na sede da entidade, em Nova York.

-10h: Discurso de abertura do Debate Geral de Alto Nível da 81ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da ONU.

- 14h50: Partida para Brasília, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.

- 0h40 (da quarta-feira, 23): Chegada à Base Aérea de Brasília.

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