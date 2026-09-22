Lula abre discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça (22)

A menos de duas semanas das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usará seu discurso de abertura na Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira (22), para falar de soberania e democracia, duas das suas principais bandeiras na disputa presidencial.





O petista desembarcou no domingo (20), em Nova York com a intenção de falar para o público doméstico em meio à corrida eleitoral do próximo dia 4. Lula concorre à reeleição e tem como principal adversário o senador Flávio Bolsonaro (PL).



Lula vai mencionar tarifas, regras de comércio e combate ao crime organizado transnacional. O presidente também deve se manifestar em defesa do multilateralismo.





Apesar dos embates, o mandatário não deve citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas vai fazer contrapontos ao republicano, em linguagem polida. O governo tem manifestado preocupação de que os americanos interfiram no pleito brasileiro.





Um encontro entre Lula e Trump não está na agenda, mas também não é descartado pelo governo. Os dois podem se cumprimentar e conversar brevemente nos corredores da Assembleia-Geral, como aconteceu no ano passado, quando Trump disse que os dois tinham tido muita “química”.





O Brasil é o primeiro a discursar no Debate Geral desde os primeiros anos da ONU, consolidando-se como uma tradição diplomática. Em seguida vêm os Estados Unidos, anfitrião do evento. Essa coincidência de horário permite que os líderes possam se esbarrar rapidamente nos corredores e trocar algumas palavras.





A arena internacional, principalmente os encontros com Donald Trump, se tornaram uma agenda de batalha entre os dois principais candidatos a presidente.





Lula visitou Trump em Washington em maio, quando conversou sobre uma prorrogação do prazo do tarifaço ao Brasil. Dias depois, foi a vez de Flávio ir à Casa Branca, ocasião em que o governo americano declarou o PCC e o CV como grupos terroristas.