Selic a 13,75%: o corte que não muda a vida de ninguém

O Copom cortou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, reduzindo-a de 14% para 13,75% ao ano. Nenhuma surpresa no cenário; o mercado financeiro já havia precificado exatamente esse movimento. O comunicado foi extremamente conciso, mas o que ele revela nas entrelinhas é, principalmente, o que tenta esconder a todo custo. A verdade escancarada é que um corte dovish de 0,25 p.p. não altera em nada a vida de quem está na ponta final da economia real.
A empresa que já enfrentava sérias dificuldades para se financiar com a Selic a 14% continuará sem muitas opções a 13,75%. Esta é, na prática, a menor queda histórica registrada dentro de um ciclo de flexibilização monetária no Brasil. As passadas anteriores normalmente vinham em um ritmo bem mais robusto de 0,50 p.p., e esse compasso encurtado torna a dança dos juros menos fluida.
No fundo, o próprio Copom sabe que talvez nem devesse estar cortando juros agora. Enquanto o Banco Central insiste nesse alívio puramente eleitoreiro e de curto prazo, o juro longo brasileiro continua subindo, acompanhado de perto pelas expectativas de inflação para os próximos anos. O mercado está enviando um recado claro e barulhento: reduzir a taxa curta hoje não será suficiente para conter o dragão inflacionário lá na frente, e o risco fiscal vai cobrar o seu preço.
Para entendermos como isso impacta a sua mente e o seu planejamento, é preciso lembrar que as nossas decisões de consumo não são pautadas no curtíssimo prazo. Ninguém financia um imóvel ou expande um negócio olhando a taxa de amanhã; observa-se o horizonte de anos. Com o juro longo encostando em 14,50%, a sensação de segurança financeira esvai-se. Quando o Banco Central força a barra e alimenta a desconfiança fiscal, o preço aparece na prateleira do supermercado. O rendimento da sua renda fixa passa a comprar menos carne, menos café e menos azeite, gerando uma transferência silenciosa de riqueza que mina o seu esforço diário.
A ironia beira o absurdo: quase no mesmo instante em que o comitê se reunia em Brasília, na última Super Quarta (16), o Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano também tomava a decisão de subir os juros nos Estados Unidos em 0,25 p.p. Dessa forma, não estamos falando de incerteza. As principais potências mundiais estão firmes em seus ciclos de aperto ou manutenção de juros elevados, verdadeiramente preocupadas em blindar a credibilidade e proteger a moeda. Enquanto o mundo desenvolvido aperta o cinto para controlar os preços, a autoridade monetária brasileira resolve caminhar na contramão global, acelerando um ciclo de cortes que está carente de amparo nos fundamentos atuais.
Quando um banco central age com rigor para ancorar expectativas, o juro de curto prazo sobe, mas o juro longo cai, porque os investidores passam a acreditar no controle da inflação. O Brasil faz o oposto: corta o curto e vê o longo disparar. Esse movimento reduz drasticamente o diferencial de juros entre o nosso país e o resto do mundo, minando o apetite estrangeiro pelo "risco Brasil" às vésperas de um ano eleitoral.
O recado do mercado foi dado em alto e bom som, resta saber até quando as autoridades vão continuar fingindo que não ouviram. Resumindo esse comunicado preguiçoso: o Banco Central cortou de forma simbólica, manteve o texto praticamente idêntico ao anterior, ignorou o aperto lá fora, usou uma projeção de inflação frágil e distante para se justificar e deixou a porta aberta para o futuro sem se comprometer com nada.
Diante desse cenário de incertezas e descompasso monetário, o momento pede uma carteira de investimentos muito mais cautelosa. A estratégia agora é proteger o patrimônio contra solavancos fiscais e surpresas inflacionárias. Para o investidor pessoa física, seja aqui no Espírito Santo ou em qualquer lugar do país, o caminho ideal envolve três pilares práticos:
- Pós-fixados e IPCA+: priorize títulos pós-fixados (atrelados ao CDI) para aproveitar a taxa ainda elevada e papéis IPCA+ do Tesouro Direto, garantindo ganho real acima da inflação, mas lembre-se de levá-los até o vencimento para evitar a marcação a mercado.
- Evite prefixados: fique longe de títulos prefixados por enquanto, já que a curva longa de juros continua subindo e pode desvalorizar esses papéis antes do prazo.
- Cuidado com o crédito privado: reduza a exposição ou fuja de debêntures e títulos de crédito privado mais arriscados, pois o cenário macroeconômico continuará pressionando o caixa das empresas.
O conselho da maioria dos especialistas e analistas é coerência, estudo da carteira e reserva de emergência.
Leia Mais na coluna de Carol Campos