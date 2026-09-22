Selic a 13,75%: o corte que não muda a vida de ninguém

O Copom cortou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, reduzindo-a de 14% para 13,75% ao ano. Nenhuma surpresa no cenário; o mercado financeiro já havia precificado exatamente esse movimento. O comunicado foi extremamente conciso, mas o que ele revela nas entrelinhas é, principalmente, o que tenta esconder a todo custo. A verdade escancarada é que um corte dovish de 0,25 p.p. não altera em nada a vida de quem está na ponta final da economia real.





A empresa que já enfrentava sérias dificuldades para se financiar com a Selic a 14% continuará sem muitas opções a 13,75%. Esta é, na prática, a menor queda histórica registrada dentro de um ciclo de flexibilização monetária no Brasil. As passadas anteriores normalmente vinham em um ritmo bem mais robusto de 0,50 p.p., e esse compasso encurtado torna a dança dos juros menos fluida.





No fundo, o próprio Copom sabe que talvez nem devesse estar cortando juros agora. Enquanto o Banco Central insiste nesse alívio puramente eleitoreiro e de curto prazo, o juro longo brasileiro continua subindo, acompanhado de perto pelas expectativas de inflação para os próximos anos. O mercado está enviando um recado claro e barulhento: reduzir a taxa curta hoje não será suficiente para conter o dragão inflacionário lá na frente, e o risco fiscal vai cobrar o seu preço.