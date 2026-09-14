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Educação financeira

'Na volta a gente compra!': como escapar das compras por impulso

A velha desculpa da infância pode dar lugar ao planejamento: pequenas pausas antes de comprar ajudam a reduzir o automatismo e melhorar as decisões financeiras

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 08:17

Públicado em 

14 set 2026 às 08:17
Carol Campos

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Carol Campos Carol Campos

Quem nunca ouviu a frase "Na volta a gente compra” durante a infância? Naquela época, o passeio no shopping ou a ida ao supermercado ganhava um tom de mistério e expectativa sempre que o pedido por um brinquedo ou doce esbarrava nessa resposta. Para o imaginário infantil, a promessa trazia um misto de esperança e resignação, marcando uma das primeiras memórias coletivas compartilhadas sobre o ato de consumir.


O problema é que, embora dita com a melhor das intenções, essa justificativa quase sempre era uma mentira inocente para evitar o choro no meio da loja. Ao crescer, o indivíduo costuma replicar esse mesmo hábito de contar pequenas mentiras para si mesmo, adiando decisões financeiras e sabotando a própria mente. 

“Na volta a gente compra” é uma frase que atravessa gerações e pode estar relacionada à forma como lidamos com o consumo na vida adulta
“Na volta a gente compra” é uma frase que atravessa gerações e pode estar relacionada à forma como lidamos com o consumo na vida adulta Magnific

Para vencer esse ciclo, o segredo está na neuroeconomia, ciência que estuda como o cérebro reage aos gatilhos do neuromarketing. O comércio gera picos de dopamina e uma pressa enorme pela gratificação imediata, fazendo com que o consumo aconteça antes mesmo que a área racional consiga processar a decisão.


Para educar as próximas gerações e reprogramar o cérebro adulto, torna-se necessário trocar a velha desculpa por uma postura transparente e educativa, condensada na pergunta: “Vamos planejar essa compra?”. Ao mudar a narrativa, o consumidor sai do automatismo e entra na inteligência financeira prática por meio de três passos fundamentais:

  • Romper o automatismo: criar uma pausa entre o desejo e o pagamento é o melhor antídoto contra os gatilhos de urgência. Registrar cada gasto ajuda o cérebro a enxergar para onde o dinheiro realmente está indo, trazendo a racionalidade de volta ao jogo;
  • Substituir o impulso por metas reais: o cérebro precisa de um motivo forte para poupar. Quando existem objetivos claros, como uma viagem ou a quitação de uma dívida, dizer não para um gasto supérfluo deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma escolha inteligente;
  • Adotar hábitos sustentáveis: a rotina precisa de simplicidade para gerar constância. Seja em um caderno, em uma planilha ou no aplicativo de celular, o modelo correto é aquele que se encaixa na realidade individual sem gerar estresse ou travas mentais.

Portanto, cabe a cada indivíduo, como agente de sua própria mudança, assumir o papel de educador da própria mente por meio do policiamento diário dos impulsos de consumo. Essa reeducação deve ser feita mediante a substituição de desculpas automáticas por questionamentos racionais e planejados no momento da compra, com o objetivo de mitigar o impacto dos gatilhos biológicos. 


Dessa forma, torna-se possível não apenas acumular dígitos na conta bancária, mas consolidar a autonomia psicológica e a estabilidade emocional necessárias para transformar o antigo conformismo de infância em verdadeira liberdade financeira.

Leia mais na coluna de Carol Campos

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Carol Campos

Carol Campos Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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