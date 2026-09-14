'Na volta a gente compra!': como escapar das compras por impulso

Quem nunca ouviu a frase "Na volta a gente compra” durante a infância? Naquela época, o passeio no shopping ou a ida ao supermercado ganhava um tom de mistério e expectativa sempre que o pedido por um brinquedo ou doce esbarrava nessa resposta. Para o imaginário infantil, a promessa trazia um misto de esperança e resignação, marcando uma das primeiras memórias coletivas compartilhadas sobre o ato de consumir.





O problema é que, embora dita com a melhor das intenções, essa justificativa quase sempre era uma mentira inocente para evitar o choro no meio da loja. Ao crescer, o indivíduo costuma replicar esse mesmo hábito de contar pequenas mentiras para si mesmo, adiando decisões financeiras e sabotando a própria mente.