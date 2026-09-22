Quem é Rick, da dupla Rick & Renner, e como ele ajudou a renovar o sertanejo com letras bem-humoradas e sensuais

Em Na Pontinha do Pé, a mulher dança, "rebola por cima" do cantor e é chamada de "gostosa". Hoje, pode parecer trivial, mas, para o sertanejo estabelecido da época — tanto aquele ligado à tradição das modas de viola quanto o romantismo das duplas de 1980 e 1990 —, a combinação de sensualidade explícita, humor e pagode ajudava a deslocar Rick & Renner para um território menos convencional.