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Vitor Vogas

Maguinha confirma segundo voto em Evair para o Senado: “Dei palavra”

“Meu segundo voto é de Evair de Melo. Historicamente, quando a gente se compromete, apertou a mão, deu a palavra... Tá dada!”, diz filha de Magno. Saiba o que mais ela diz... e o que diz o próprio Evair

Publicado em 19 de Setembro de 2026 às 05:00

Públicado em 

19 set 2026 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Maguinha Malta e Evair de Melo durante manifestação no 7 de Setembro Reprodução do Instagram

Dirimindo qualquer possível dúvida, a candidata do PL ao Senado no Espírito Santo, Maguinha Malta, é taxativa: como candidata e como eleitora, seu segundo voto para o Senado é de Evair de Melo, seu companheiro de chapa. Eles são os dois candidatos da coligação “Paz pra viver um novo tempo”, formada pelo PL de Maguinha com o Republicanos de Evair (além do pequeno Democrata).


“Meu segundo voto é de Evair de Melo. Nosso material é todo casado com o Flávio, comigo, com ele, com o Pazolini, que é o nosso governador. Historicamente, quando a gente se compromete, apertou a mão, deu a palavra... Tá dada! E quando falo ‘a gente’, é o PL, sob o comando do senador Magno Malta”, afirmou Maguinha, logo após a sabatina dela para A Gazeta e CBN Vitória.


A pergunta foi feita em função de uma dúvida acesa, de certo modo, pelo próprio Magno, durante discurso feito pelo senador na “apoteose” do ato público convocado por ele, no último 7 de setembro. No feriado da independência, manifestantes bolsonaristas atravessaram a Terceira Ponte, no sentido Vila Velha-Vitória.


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Além de Magno e Maguinha, participaram da manifestação outros políticos bolsonaristas, como Evair e o senador Marcos do Val, candidato à reeleição pelo Avante (e concorrente, portanto, de Maguinha e de Evair por uma das duas vagas em jogo).


Evair atravessou a Terceira Ponte, fez foto com Magno, subiu em um trio secundário com Do 

Val e também fez foto ao lado dele. Mas, na culminância do ato, na Praça do Papa, Evair não subiu ao trio elétrico principal (o de Magno Malta), ao contrário de Do Val.


Postado entre Maguinha e Magno, o senador do Avante foi muito prestigiado pelo senador do PL. Magno manifestou solidariedade a Do Val. Ao abordar as eleições, disse que a militância de direita precisa votar em candidatos de direita e que ele tem de honrar quem está ao lado dele. Citou nominalmente sua primogênita, Maguinha, e o próprio Do Val. 


Isso alimentou burburinhos, inclusive dentro de segmentos da militância da direita capixaba. Naquela ocasião, a assessoria de Magno desmentiu que tenha havido “declaração de apoio a Do Val”. A assessoria de Do Val corroborou a resposta de Magno.


Agora, Maguinha deu a sua versão:


“O que aconteceu naquele dia, no 7 de setembro? Havia uma fala pública, do senador Magno Malta, com relação ao 7 de setembro, que não era um evento político-partidário, ao contrário, todos estavam convidados a ir, o povo conservador do Brasil que queria se manifestar no 7 de setembro. Foi um convite inclusive feito publicamente e pessoalmente aos presidentes dos partidos de direita, para estarem lá. E, como candidato de direita, o senador Marcos do Val estava lá. Aconteceu aquele momento ali no final, que não foi programado. Mas não houve nenhum tipo de manifestação pública no sentido de declaração de apoio. Não houve”, sustentou a filha de Magno.


“O Evair não estava ali naquele momento. Eu não sei se ele já tinha ido embora. Só o vi durante a travessia”, completou Maguinha.

A palavra de Evair

Por sua vez, Evair declarou à coluna que está tudo normal entre eles, que ele não tem mesmo o hábito de discursar nesse tipo de manifestação e que está pedindo o seu segundo voto para Maguinha, reciprocamente, conforme combinado entre eles desde antes da campanha oficial.


“Se você pega meu histórico nesse tipo de manifestação, desde 2018, sempre participei, sempre fiz meus registros, mas nunca quis ser protagonista. Dessa vez, criou-se uma expectativa, de certa forma, de que eu ia querer um protagonismo. Em hipótese alguma! Cheguei cedo, cumprimentei as pessoas, falei com todo mundo, fui convidado para subir nos dois trios... Subi no trio do Do Val, aí o Magno e o vereador Pastor Fabiano me chamaram para eu subir no trio deles. Agradeci, mas declinei. Magno depois citou meu nome em cima da ponte... tudo normal”, relatou Evair.


Sobre o afago de Magno em Do Val, o deputado do Republicanos disse que leu o gesto como um “aceno respeitoso”.


“Eu, por exemplo, acho que o senador Marcos do Val, embora tenha tido alguns problemas pontuais no mandato, sempre foi muito correto, dentro do nosso alinhamento, nos votos, nas manifestações dele. Eu li como um gesto até respeitoso, de reconhecimento, o que mostra inclusive capacidade de diálogo. Sou amigo do Marcos do Val, tenho bom relacionamento com ele, tudo certinho. Achei um movimento respeitoso e legítimo do Magno. Eu estava lá. Poderia ser uma parte atingida, vamos dizer assim. Mas em hipótese alguma!”


Segundo Evair, ele está pedindo seu segundo voto mesmo para Maguinha, e a recíproca é verdadeira. “As informações que tenho do pessoal do interior é que sim. Um dos coordenadores da campanha da Maguinha é o Maurinho Rossoni, que também está comigo.”

Evair de Melo e Maguinha
Evair de Melo e Maguinha em atividade de campanha nas ruas Reprodução do Instagram

Produtor rural de Linhares, Rossoni é filiado ao PL e foi candidato a prefeito da cidade pelo partido em 2024. Ele chegou a ser cotado para ser candidato a vice-governador de Pazolini, mas o ex-prefeito de Vitória preferiu uma mulher como companheira de chapa. A indicada por Magno foi Eliane Leal, também do PL.


De volta a Maguinha, ela acrescentou que não tem conhecimento de nenhum tipo de ajuda extraoficial de setores do PL a Marcos do Val. “Que eu saiba, não.”


Evair, por sua vez, acrescenta que está fazendo a campanha dele alinhada com a de muitos candidatos a deputado estadual ou federal do PL, como Dárcio Bracarense, Lucas Polese e Gilvan (este, até ter sido barrado pelo TRE-ES e renunciado à candidatura).


Então é isso: como cunhou a colega Letícia Gonçalves, no movimento eleitoral do PL com o Republicanos, prevalece mesmo o voto Evaguinha.

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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