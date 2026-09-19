Maguinha confirma segundo voto em Evair para o Senado: “Dei palavra”

Dirimindo qualquer possível dúvida, a candidata do PL ao Senado no Espírito Santo, Maguinha Malta, é taxativa: como candidata e como eleitora, seu segundo voto para o Senado é de Evair de Melo, seu companheiro de chapa. Eles são os dois candidatos da coligação “Paz pra viver um novo tempo”, formada pelo PL de Maguinha com o Republicanos de Evair (além do pequeno Democrata).





“Meu segundo voto é de Evair de Melo. Nosso material é todo casado com o Flávio, comigo, com ele, com o Pazolini, que é o nosso governador. Historicamente, quando a gente se compromete, apertou a mão, deu a palavra... Tá dada! E quando falo ‘a gente’, é o PL, sob o comando do senador Magno Malta”, afirmou Maguinha, logo após a sabatina dela para A Gazeta e CBN Vitória.





A pergunta foi feita em função de uma dúvida acesa, de certo modo, pelo próprio Magno, durante discurso feito pelo senador na “apoteose” do ato público convocado por ele, no último 7 de setembro. No feriado da independência, manifestantes bolsonaristas atravessaram a Terceira Ponte, no sentido Vila Velha-Vitória.





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Além de Magno e Maguinha, participaram da manifestação outros políticos bolsonaristas, como Evair e o senador Marcos do Val, candidato à reeleição pelo Avante (e concorrente, portanto, de Maguinha e de Evair por uma das duas vagas em jogo).





Evair atravessou a Terceira Ponte, fez foto com Magno, subiu em um trio secundário com Do

Val e também fez foto ao lado dele. Mas, na culminância do ato, na Praça do Papa, Evair não subiu ao trio elétrico principal (o de Magno Malta), ao contrário de Do Val.





Postado entre Maguinha e Magno, o senador do Avante foi muito prestigiado pelo senador do PL. Magno manifestou solidariedade a Do Val. Ao abordar as eleições, disse que a militância de direita precisa votar em candidatos de direita e que ele tem de honrar quem está ao lado dele. Citou nominalmente sua primogênita, Maguinha, e o próprio Do Val.





Isso alimentou burburinhos, inclusive dentro de segmentos da militância da direita capixaba. Naquela ocasião, a assessoria de Magno desmentiu que tenha havido “declaração de apoio a Do Val”. A assessoria de Do Val corroborou a resposta de Magno.





Agora, Maguinha deu a sua versão:





“O que aconteceu naquele dia, no 7 de setembro? Havia uma fala pública, do senador Magno Malta, com relação ao 7 de setembro, que não era um evento político-partidário, ao contrário, todos estavam convidados a ir, o povo conservador do Brasil que queria se manifestar no 7 de setembro. Foi um convite inclusive feito publicamente e pessoalmente aos presidentes dos partidos de direita, para estarem lá. E, como candidato de direita, o senador Marcos do Val estava lá. Aconteceu aquele momento ali no final, que não foi programado. Mas não houve nenhum tipo de manifestação pública no sentido de declaração de apoio. Não houve”, sustentou a filha de Magno.





“O Evair não estava ali naquele momento. Eu não sei se ele já tinha ido embora. Só o vi durante a travessia”, completou Maguinha.