Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/09/2026

O “10 de Espadas” representa o encerramento de uma fase que já vinha causando desgaste e mostra que insistir no que terminou apenas prolongará o sofrimento. No amor, uma decepção poderá ajudar você a compreender que é hora de virar a página e abrir espaço para algo diferente. Na carreira, finalize pendências e não tenha medo de abandonar uma situação que já não oferece perspectiva de crescimento. Na saúde, o principal cuidado será com o cansaço físico e emocional, buscando descanso e recuperação. Entre amigos, afaste-se de ambientes que drenam sua energia e aproxime-se de quem respeita seus limites.