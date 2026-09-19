Festa do Rei Macaco tem Dança do Dragão, Kung Fu e gastronomia oriental em Vitória

Tradição, cultura e espiritualidade milenares. Tudo isso vai se encontrar na 3ª Festa do Rei Macaco (Sun Wukong) e Festa da Lua, que será neste sábado (19). O evento será realizado na Casa do Lai, no Pontal de Camburi, em Vitória, promovendo uma celebração inspirada no romance épico do século XVI “Jornada ao Oeste”.
Com entrada gratuita, a programação acontece das 14h às 20h. Entre os destaques estão as tradicionais Danças do Dragão e do Leão, demonstrações de Kung Fu e Tai Chi, a encenação da Batalha do Rei Macaco, o Desafio das 72 Transformações, dança indiana, oficinas de origami e caligrafia chinesa, jogos e opções gastronômicas típicas.
Tradicionalmente comemorado no 16º dia do oitavo mês do calendário lunar chinês, logo após o Festival do Meio do Outono, o evento celebra a figura do Rei Macaco, Sun Wukong, reverenciado por comerciantes e admirado na cultura popular chinesa por ser um ícone de inteligência, perseverança e superação.
Muito conhecido pela tradicional tapeçaria da cultura chinesa, o protagonista do romance épico “Jornada ao Oeste” (Xiyou Ji), escrito por Wu Cheng’en durante a dinastia Ming (1368–1644), nasceu de uma rocha mítica e entrou no imaginário popular por sua força e suas travessuras.
III Festa do Rei Macaco Wukong e Festa da Lua
Data: Sábado, 19 de setembro de 2026
Horário: Das 14h às 20h
Local: Casa do Lai (antigo Restaurante Lai)
Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 163, Pontal de Camburi, Vitória – ES
Entrada: Gratuita
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