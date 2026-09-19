O PIB capixaba em crescimento e no horizonte das cadeias produtivas

A iniciativa privada, a Findes, a Fecomércio, a Agência Nova-ES, o Bandes, o Banestes, o BNDES e o BNB atuam nessa direção. A política econômica regional em curso tem conexões internacionais, nacionais e regionais.





A propósito, Sávio Caçador, que acompanha a política de desenvolvimento regional, tem elaborado sugestões relevantes para o aprimoramento da política e da busca pela competitividade sistêmica – com o alicerce da melhoria da produtividade alavancada pelo adensamento das cadeias produtivas. Como sabemos, a baixa produtividade é o Calcanhar de Aquiles da indústria brasileira.





Outro dia, Caçador enumerou em sua coluna aqui na Gazeta o que ele designa como “três pilares fundamentais”:





(1) Atração de investimentos estratégicos (como a GWM), já “capitaneada pela NOVA-ES”;

(2) Adensamento de cadeias produtivas “executado por Fapes, Banestes e Bandes, apoiando empresas locais em projetos de produtividade, inovação e sustentabilidade” – para modernizar setores já existentes e “criar novos elos produtivos”; e

(3) Integração com políticas federais, como a chamada “Nova Indústria Brasil”, liderada pelo BNDES e já em curso. E como a relação com o BNB (Banco do Nordeste) e com a Sudene, também já em curso.





A partir da junção e configuração didática desses três pilares, Sávio Caçador enfatiza a importância de dar prioridade a investimentos de maior complexidade econômica, como a GWM no setor de automóveis.





Para ele, o Espírito Santo tem vantagens competitivas já consolidadas – “como a infraestrutura portuária e a base mineral/metalomecânica” – para gerar valor agregado e articular cadeias produtivas.