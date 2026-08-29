Que falta faz a Embrapii no Espírito Santo?

Há ausências que pesam mais do que presenças. No mapa da inovação brasileira, uma delas salta aos olhos: o Espírito Santo é um dos poucos estados que não possuem unidades da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial). De 27 estados, 19 já contam com centros credenciados. O nosso, não. E isso faz diferença.





A Embrapii é uma instituição que conecta universidades e centros de pesquisa às demandas da indústria. Funciona como um elo: financia projetos de inovação tecnológica em parceria com empresas, dividindo riscos e custos. É um modelo que acelera a transformação de conhecimento em competitividade.





Em São Paulo, Minas, Paraná e tantos outros estados, a Embrapii já ajudou a desenvolver soluções que vão de novos materiais a tecnologias digitais, passando por biotecnologia e energia.